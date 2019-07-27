إنقاذ رئيس ألمانيا السابق عقب انقلاب مركب شراعي يقله

انقلب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك، بعد ظهر أمس الجمعة (26 يوليو/تموز 2019)، على ساحل مدينة فوستروف المطلة على بحر البلطيق. وأكدت هيئة مكافحة الجريمة أن الرئيس السابق (79 عاماً) جرى انتشاله من الماء.

وذكرت متحدثة باسم الهيئة أن "السيد غاوك لم يصب وبخير". وقام قارب الإنقاذ "بارش" بانتشال غاوك، واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية. وأكدت الهيئة أن فرقة الحماية التابعة لغاوك كانت متواجدة على الشاطئ.

يذكر أن يواخيم غاوك، من مواليد مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، وترعرع في مدينة فوستروف. وشغل القس السابق منصب الرئيس الألماني على مدار خمسة أعوام (2017-2012). ورفض يواخيم غاوك الاستمرار لولاية ثانية في منصب الرئيس (منصب فخري إلى حد كبير) على الرغم من ارتفاع شعبيته.

ر.م/ف.ي ( د ب أ)