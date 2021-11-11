 إنقاذ المعابد المطلة على النيل | تقارير جديدة | DW | 09.11.2021

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تقارير جديدة

إنقاذ المعابد المطلة على النيل

كادت معابد رمسيس الثاني وكليوباترا تغرق إلى الأبد في مياه النيل لو لم يتم إنقاذها في عملية غير مسبوقة من قبل اليونسكو شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونقلت المعابد في ستينيات القرن الماضي إلى منطقة آمنة.

Filmstill von der Dokumentation Rettung der Tempel am Nil

Filmstill von der Dokumentation Rettung der Tempel am Nil


تقع معابد أبو سمبل ودندور في جنوب مصر، بين صحراء النوبة والنيل. صروح عمرانية عملاقة في الرمال الصحراوية حافظت على أسرارها لقرون.
على مدى قرون، كانت هذه المعابد وغيرها من المعالم الأثرية ضحايا للنهب والزلازل والعواصف الرملية والفيضانات إلى أن كادت تبتلعها مياه السد العالي.
 

Filmstill von der Dokumentation Rettung der Tempel am Nil


ففي عام 1960 بدأ الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ببناء السد الذي كاد أن يؤدي إلى غمر المياه المتصاعدة لنهر النيل لمعابد رمسيس الثاني وكليوباترا وأمادا ودندور.
ومن أجل إنقاذ مجمع المعابد طلبت اليونسكو مساعدة دولية وأطلقت مشروعا تلقى تبرعات من أكثر من 50 دولة حيث جمع مبلغ 80 مليون دولار وقدم مختصون العديد من المقترحات لإنقاذ المعابد. 

Filmstill von der Dokumentation Rettung der Tempel am Nil



تم الانتهاء من المشروع الضخم في 1968. وأصبحت المعابد النوبية في أبو سمبل على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
 




مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 08 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الأربعاء 08 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الخميس 09 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الخميس 09 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:00 UTC
الخميس 09 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الخميس 09 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 06:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 10:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 23:15 UTC
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