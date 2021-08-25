 إنقاذ الأعمال الفنية المدمرة | المستقبل الآن | DW | 19.12.2021

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المستقبل الآن

إنقاذ الأعمال الفنية المدمرة

يقوم العلماء في اليابان باستخدام التقنيات الحديثة إلى جانب المهارة الفنية اليدوية لإنقاذ أعمال فنية منهوبة أو مدمرة وإعادة الحياة اليها من جديد والحفاظ عليها كإرث ثقافي.

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25.10.2020, Hannover, Niedersachsen, GER - Helikopterkamera, eine sogenannte Drohne. Aufklaerung, Aufklaerungsdrohne, aussen, Aussenaufnahme, ausspionieren, bewachen, Bewachung, Beweise, Beweisfilm, deutsch, Deutschland, Drohne, Elektronik, Europa, europaeisch, ferngesteuert, filmen, fliegen, fliegend, fliegt, Flug, Fluggeraet, Flugobjekt, Freisteller, Gewaltpraevention, Hannover, Helikopter, Helikopterkamera, Himmel, Hubschrauber, Kamera, Kameraueberwachung, Kontrolle, kontrollieren, Kriminalitaet, Luft, Luftbild, Luftfotografie, Macht, Mitschnitt, Niedersachsen, niemand, Observation, observieren, Praevention, Remote control, Rotoren, schuetzen, Schutz, sicher, Sicherheit, Sicherheitsmassnahme, Sicherheitsvorkehrung, sichern, Spaeher, Spi

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