إنقاذ الأعمال الفنية المدمرة

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يقوم العلماء في اليابان باستخدام التقنيات الحديثة إلى جانب المهارة الفنية اليدوية لإنقاذ أعمال فنية منهوبة أو مدمرة وإعادة الحياة اليها من جديد والحفاظ عليها كإرث ثقافي.
على خلفية تقرير صادم لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمت واشنطن وعدد من حلفائها نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" لعدد من الأعضاء السابقين في قوى الأمن الأفغانية، ودعت إلى فتح تحقيقات عاجلة بهذا الشأن.
قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.
يعتبر وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال الألمانية أن الائتلاف المقبل سيتبع سياسة هجرة أكثر انفتاحا، وذلك لمواجهة نقص الكوادر الفنية. ويلفت إلى أن قانون هجرة الكفاءات الموجود منذ العام الماضي سيصبح "أكثر ليبرالية".
ألحق انفجار مرفأ بيروت عام 2020 أضراراً بالغة بالعديد من المؤسسات الثقافية في بيروت. يساعد المتحف البريطاني الآن في ترميم القطع الزجاجية الأثرية التي دفنت تحت أكوام من قطع الزجاج المكسور. فأين وصلت عملية ترميمها؟
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