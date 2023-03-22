 إنشاء منصة لمساعدة المهاجرين أثناء عبور الصحراء الكبرى | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.04.2023

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ثقافة ومجتمع

إنشاء منصة لمساعدة المهاجرين أثناء عبور الصحراء الكبرى

في مبادرات مماثلة لمنصات مساعدة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أنشأ متطوعون منصة "هاتف إنذار الصحراء"، لتقديم الدعم للأشخاص الذين يتعرضون لمخاطر عدة أثناء عبورهم الصحراء الكبرى.

غالبا ما يتخلى المهربون عن اللاجئين وسط الصحراء، صورة رمزية.

غالبا ما يتخلى المهربون عن اللاجئين وسط الصحراء، صورة رمزية.

كيف نشأت منصة "هاتف إنذار الصحراء الكبرى"؟

عزيزو شيهو: مع العديد من الفاعلين في المجتمع المدني، أدركنا وجود الكثير من البيانات حول عبور البحر الأبيض المتوسط ​​ولكن القليل جدا عن الصحراء الكبرى. اعتقدنا أنه يتعين علينا إنشاء منصة لزيادة الوعي وإعلام الناس ومساعدتهم عند الحاجة.

بدأنا أنشطتنا على الحدود بين النيجر وليبيا منذ أربع سنوات. بعد عام 2015، أصبح العبور من أغاديز إلى الساحل الليبي يشكل خطورة متزايدة، لا سيما بعد أن سنت الحكومة قانونا يجرّم نقل المهاجرين. بينما كان سابقا يُعتبر نشاطا قانونيا يعود بالربح على عشرات العائلات. وهذا ما دفع المهربين  إلى تنظيم خطط لتجاوز الحواجز الأمنية، وبالتالي أصبح عبور الصحراء أكثر خطورة وأكثر كلفة بالنسبة للمهاجرين.

منذ سن هذا القانون في 2015، بدأنا نسمع عن حالات اختفاء لمهاجرين أو عن أشخاص تخلى عنهم المهرب في الصحراء. لذلك قررنا مساعدتهم، عبر استئجار سيارة لاصطحابهم وإعادتهم إلى أغاديز.

ما نوع المساعدة التي تقدمونها على الحدود بين الجزائر والنيجر؟

منذ عدة سنوات، نشهد على حالات ترحيل لمهاجرين من الجزائر إلى حدود النيجر، حيث تُنزل السلطات المهاجرين في الصحراء، في أماكن مجهولة. ومن هناك، يتعين عليهم السير مسافة 15 كم للوصول إلى أول قرية في النيجر (أساماكا).

نصادف أشخاص لديهم ظروف مختلفة، منهم رجال غير متزوجين أو كبار السن أو حوامل أو عائلات أو أشخاص ذوي الإعاقة...

ظروف المشي صعبة للغاية، وغالبا ما يضيع المهاجرون في الكثبان الرملية ليلاً.

لدينا فريق مكون من ثلاثة أشخاص مقرهم في قرية أساماكا. على متن عربة الـ"توك توك"، التي يمكن أن تحمل عشرات الأشخاص، نذهب لمقابلة المهاجرين  الذين رحلتهم الجزائر. ونتنقل بين "النقطة صفر" وقرية أساماكا حيث يتولى مركز المنظمة الدولية للهجرة (IOM) العناية بهم.

لاجئات يبحثن عن فرصة لعبور الصحراء الكبرى

لاجئات يبحثن عن فرصة لعبور الصحراء الكبرى

مختارات

كيف علمتم بعمليات الطرد في الصحراء؟

نحن على تواصل مع أشخاص في الجزائر (مواطنون عاديون أو أعضاء في منظمات غير حكومية)، يبلغوننا عندما تشن السلطات عمليات ترحيل.

حالما يتم تحذيرنا، نكون في حالة ترقب، إذ غالبا ما يصل الشباب صغار السن أولا إلى قرية أساماكا لأنهم يتمتعون بصحة جيدة. عندما نراهم ينزلون، يبدأ عمل فريق الـ"توك توك" الذي يذهب للبحث عن الأشخاص الأضعف. بشكل عام، ننظم ثلاث إلى أربع رحلات ذهابا وإيابا. نسافر 100 كيلومتر في كل عملية.

يمكن أيضا أن نتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين، وعندما يتصلون بنا، نطرح عليهم سلسلة كاملة من الأسئلة للعثور عليهم في أسرع وقت ممكن: نسألهم عن موقعهم، والاتجاه الذي اتخذوه، وآخر قرية مروا بها، وحالتهم الجسدية... ونقدم لهم نصائح عملية يمكن تساعدهم ريثما نصل.

كيف تكون حالة المهاجرين الذين تعثرون عليهم؟

غالبا ما يكونون في حالة من العوز الشديد، إذ كثيرا ما يتعرضون للإساءة من قبل الشرطة الجزائرية قبل ترحيلهم. هناك أشخاص يصابون بكسر في الساقين أو الذراعين. حتى أن البعض يقول إن الشرطة تطلق الذخيرة الحية عليهم.

نصادف أحيانا جثثا على الطريق، ومنذ بداية نشاطنا وجدنا 100 جثة باتجاه ليبيا أو الجزائر. في أغلب الأحيان، تكون الرفات في حالة تحلل متقدمة. نغطيها بالرمل قدر الإمكان، ونفعل ما بوسعنا بالوسائل المتاحة.

من الصعب جدا على الفرق التعامل مع هذا النوع من المواقف، الذي يمكن أن يسبب صدمة للعاملين.

ما هي الرسالة التي تنقلونها إلى المهاجرين الذين تقابلونهم؟

لدينا مقولة في المنصة مفادها أن للجميع الحق في المغادرة أو الحق في البقاء. ولكن نعتبر أن أفضل طريقة للمغادرة هي القيام بذلك بشكل قانوني.

عندما نلتقي بالمهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بشكل غير قانوني، فإننا نبلغهم بواقع الطرق والمخاطر التي قد يتعرضون لها. نقدم لهم نصائح بأخذ الماء والطعام على سبيل المثال، وإبلاغ أقاربهم ومعارفهم برحيلهم، وأن يحاولوا التحقق من موثوقية مهرّبهم.

نحاول أيضا ثنيهم عن القيام بذلك، ولكن هذا صعب. ما الذي يمكن قوله لفرد تعرضت عائلته للقتل؟ أو لشخص رهن منزله أو أرضه لتمويل الرحلة؟ أو لأحد أفراد الأسرة الأكبر سنا الذي قرر المغادرة لمساعدة أحبائه ماديا؟ ليس لدينا إجابات على ذلك.

بغض النظر عما نقول لهم، سيحاولون  لا سيما وأنهم قدموا تضحيات كثيرة وصولا إلى هنا. ذات مرة، قال لي مهاجر "بدلاً من أن أشاهد الدموع وهي تنهمر من عيني أمي، أفضّل أن يكون البحر هو الذي يشاهد دموعي". كيف يمكن الرد على قول مماثل؟

مهاجر نيوز 2023

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


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