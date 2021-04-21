 إنستغرام يختبر خاصية جديدة لحماية المستخدمين من التحرش | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 25.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

إنستغرام يختبر خاصية جديدة لحماية المستخدمين من التحرش

بعد "موجة العنصرية" التي تفجرت في أعقاب هزيمة إنكلترا أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية، بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة في التطبيق تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات.

Symbolbild Instagram

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة في التطبيق تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات، بعد "موجة العنصرية" التي تفجرت في أعقاب هزيمة منتخب إنكلترا أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث تعرض ثلاثة لاعبين من ذوي البشرة السمراء في منتخب إنكلترا  للتحرش والعنصرية سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.

مختارات

اتخذ المدرب شتيفان كونتز والفريق الألماني قراراً بإلغاء مباراة ودية قبل دقائق من انتهائها. ويعود السبب في هذا القرار لإساءة عنصرية تعرض لها أحد اللاعبين. فماذا حدث بالضبط؟

بعد مطالبات واسعة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، شددت الكنيسة العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالأطفال والفئات الضعيفة، في إطار أكبر تعديل لقوانين الكنيسة منذ 4 عقود. فماذا يشمل التعديل؟

وقال أدم موسيري رئيس شركة إنستغرام إن الخاصية الجديدة التي تسمى "الحدود" تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن موسيري القول: "لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في إنستغرام ... يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم عند استخدام إنستغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل هذا".

وأضاف موسيري في تسجيل فيديو مدته 3 دقائق أن إنستغرام تستهدف تحقيق هدفين من خلال الخاصية الجديدة وهما تقليل كمية التحرش على منصة إنستغرام إلى أدنى درجة ممكنة، والثاني توفير أدوات يمكن لمن يتعرض للتحرش والإساءة استخدامها لحماية نفسه على المنصة.

ويتم حالياً اختبار خاصية "الحدود" في عدد من الدول قبل طرحها على نطاق أوسع. في الوقت نفسه قال موسيري إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سواء من أجل تقليل خطاب الكراهية على المنصة أو تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من مثل هذه الأحاديث، مضيفاً "توقعوا المزيد منا في هذا المجال خلال الشهور المقبلة". 

خ.س/ع.ج (د ب أ)

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir | Spielabbruch

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    العنصرية من الحكم

    في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

  • Italien Fußball Mario Balotelli

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    دموع بالوتيلي

    النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

  • Fußball Bundesliga Trikots (Bildergalerie) FC Barcelona

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    داني ألفيس

    البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

  • Spanien Roberto Carlos 2002

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    روبرتو كارلوس

    رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

  • Fußball Spanish Primera Liga Barcelona - Athletic Bilbao Samuel Eto'o

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    صامويل إيتو

    ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

  • Kalidou Koulibaly

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    كاليدو كوليبالي يغادر الملعب

    قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

  • Fussball Frankreich - Patrice Evra

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    إيفرا وسواريز

    الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

  • International Champions Cup: FC Arsenal - FC Chelsea | Antonio Rüdiger

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    أنطونيو روديغر

    مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

  • Hertha BSC Berlin TORUNARIGHA Jordan

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    في الملاعب الألمانية

    الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

  • EM-Qualifikationsspiel Montenegro - England | Raheem Sterling, England

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    استقالات بالجملة

    وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هذه جوانب من حياة بعض سود البشرة في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Hamburg, 17. November 2016 - Instagram-Icon auf einem iPhone | Verwendung weltweit

بخاصية جديدة.. إنستغرام تعلن الحرب على خطاب الكراهية والإساءات 21.04.2021

في إطار سعيها للحد من خطاب الكراهية والإساءات أعلنت شركة إنستغرام استحداث خاصية جديدة لمنع الرسائل التي تتضمن كلمات أو رموز تعبيرية تنطوي على إساءة. فكيف تعمل هذه الخاصية الجديدة؟ وما هو دور مستخدم التطبيق فيها؟

October 12, 2015 Bildunterschrift:Israeli security forces keep position during clashes with Palestinian protestors near the Jewish settlement of Beit El, just north of the West Bank city of Ramallah, on October 12, 2015. Palestinian foreign minister Riad al-Malki accused Israel of seeking to spark 'a third intifada', as violence again flared in Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

صراع الشرق الأوسط في الفضاء الافتراضي.. ساحة معارك طاحنة! 17.05.2021

الحرب الإفتراضية لا تقل ضراوة عن الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو تنقل الأحداث، لكن قد يساء استخدامها أيضاً و تأجج الصراع بين الطرفين.