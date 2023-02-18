إنستغرام.. خاصية جديدة للتواصل بين صناع المحتوى ومتابعيهم

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس إضافة خاصية جديدة للتواصل بين منتجي المحتوى والمتابعين باسم تشانلز (قنوات) إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها إنستغرام. تتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى على إنستغرام إرسال الرسائل إلى متابعيهم بشكل جماعي ومباشر. وتدعم خاصية تشانلز إرسال النصوص والصور وإجراء استطلاعات الرأي والرموز التعبيرية وغيرها.

وأشار "موقع تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستغرام بدأت اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وتعتزم توسيع نشرها على نطاق أوسع خلال الشهور المقبلة.

ويمكن لصناع المحتوى على المنصة استخدام القنوات لمساعدة متابعيهم في الحصول على أحدث إنتاجهم ومتابعة كواليس إعداد المحتوى. في الوقت نفسه فإن صناع المحتوى هم فقط الذين يستطيعون بث الرسائل عبر الخاصية، في حين يستطيع المتابعون فقط التعليق على المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي العام.

وتخطط إنستغرام لإضافة المزيد من الخصائص إلى خاصية القنوات الجديد (تشانلز) مثل القدرة على استضافة منتج محتوى آخر على القناة لمناقشة الإنتاج المنتظر له وجمع الأسئلة من المتابعين.

وتتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى طريقة جديدة لكي يظل متابعوهم على علم بأحدث إنتاجهم على المنصة. وفي الماضي كان منتجو المحتوى يرسلون تقريرا لنقل الأخبار والتحديثات إلى المتابعين، لكن الآن أصبح لديهم خيار استخدام طريقة موجهة بصورة أكبر للتواصل مع جمهورهم. كما تتيح الخاصية الجديدة لهم فرصة الحصول على رد فعل لجمهور على أشياء محددة وكذلك الترويج للمحتوى الذي ينتجونه.

وقال مارك تسوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إنه في حين اختارت الشركة البدء بمنصة إنستغرام لإطلاق خاصية القنوات، فإنها تعتزم إضافتها إلى المنصات الأخرى مثل ماسنجر وفيسبوك خلال الشهور المقبلة.

ع.غ/ م.س (د ب أ)