"إنستغرام" توقف تطبيقاً يستخدم في مراقبة الأصدقاء

قرر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إغلاق تطبيق يتيح لمستخدمي الموقع مراقبة أنشطة أصدقائهم أو أحبائهم على الموقع. وذلك بعد تقارير أشارت إلى استخدام هذا التطبيق في اختراق خصوصية المستخدمين.
وكانت شركة "إنستغرام" قد أوقف تشغيل خاصية Following "متابعة" التي تتيح للمستخدم معرفة المشاركات والحسابات التي يتفاعل معها أصدقاؤه الآخرون. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم معرفة المشاركات التي أعجبت أصدقاءه او التعليقات التي بثها أصدقاؤه على مشاركات الآخرين.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق "لايك باترول" الذي تم طرحه بهدوء عبر "آي.أو.إس ستور" في تموز/ يوليو الماضي، لن يعيد فقط تفعيل خاصية المتابعة على موقع "إنستغرام"، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد المهام التي تؤديها.
وذكر موقع "إنستغرام" إن مطوري تطبيق "لايك باترول" الذي يستخدم في متابعة نشاط الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي انتهكوا قواعد الموقع وتم إبلاغهم بوقف تشغيله عبر الموقع المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" والذي يتعامل كثيراً مع تطبيقات خارجية تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع إليهم.
وفي هذا السياق قال متحدث باسم شبكة "فيسبوك" تعليقاً على القرار: "متابعة أنشطة المستخدمين ينتهك سياساتنا، ونحن نتخذ الإجراءات ضد الشركات التي نكتشف تورطها في هذه الممارسات. تطبيق لايك باترول انتهك بيانات المستخدمين لذلك اتخذنا ضده الإجراء المناسب".
يُذكر أن التطبيقات من نوعية "لايك باترول" تعتبر واحدة من الطرق التي تتيحها التكنولوجيا لكي يتعقب الناس أنشطة الآخرين. وتتيح تطبيقات التتبع، وهي عادة ما تُستخدم عادة في أنشطة مسيئة، الحصول على بيانات عن موقع المستخدم واتصالاته وأصدقائه والرسائل التي يتبادلها.
ورغم أن "لايك باترول ليس برنامج تتبع ولا تجسس، فإنه بشكل عام يشجع الناس على استخدام التكنولوجيا لكي يراقبوا أنشطة الآخرين على موقع التواصل الاجتماعي.
ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط الغاضب
تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط سيمون
القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القطة شوبيت
هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
مارو
مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
ليل بوب
القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
قط الشارع
بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط نالا
تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.