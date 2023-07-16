 إنزيم لالتهام البلاستيك من البحار | المستقبل الآن | DW | 24.07.2023

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المستقبل الآن

إنزيم لالتهام البلاستيك من البحار

اكتشف باحثون في جامعة لايبزيغ إنزيما يلتهم البلاستيك في وقت قياسي. إذ يمكنه تفتيت القطع البلاستيكية بنسبة 90 في المائة. وقد تم اكتشاف هذا الإنزيم المسمى "PHL7" في إحدى المقابر.

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