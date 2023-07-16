إنزيم لالتهام البلاستيك من البحار

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اكتشف باحثون في جامعة لايبزيغ إنزيما يلتهم البلاستيك في وقت قياسي. إذ يمكنه تفتيت القطع البلاستيكية بنسبة 90 في المائة. وقد تم اكتشاف هذا الإنزيم المسمى "PHL7" في إحدى المقابر.
كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
يعاني كل شخص تقريباً من تسوس الأسنان، وفيه تهاجم البكتيريا الموجودة في اللويحة السنية مينا الأسنان. فكيف يمكن التعرف على التسوس وما هي طرق علاجه؟ وهل هناك لقاح للوقاية منه؟
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