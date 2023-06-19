إنذار مبكر لحرائق الغابات

لعشاق التنزه .. سلوكات للحفاظ على الغابة من الحرائق

مع اقتراب فصل الصيف يزداد الإقبال على التنزه في الغابات. لكن بالمقابل تكثر في هذه الفترة حرائق الغابات. فما هي القواعد أو السلوكيات التي ينبغي مراعاتها للحفاظ على الغابات من الحريق؟