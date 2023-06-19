 إنذار مبكر لحرائق الغابات | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

إنذار مبكر لحرائق الغابات

الغابات تكون عرضة للحرائق عندما تجف التربة ويقل هطول الأمطار وتطول فترة الحرارة المرتفعة. شركة برلينية ناشئة تعمل على ابتكار أنف اصطناعية، مهمتها التعرف مبكراً على حرائق الغابات قبل حدوثها.

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