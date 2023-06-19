إنذار مبكر لحرائق الغابات

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الغابات تكون عرضة للحرائق عندما تجف التربة ويقل هطول الأمطار وتطول فترة الحرارة المرتفعة. شركة برلينية ناشئة تعمل على ابتكار أنف اصطناعية، مهمتها التعرف مبكراً على حرائق الغابات قبل حدوثها.
مع اقتراب فصل الصيف يزداد الإقبال على التنزه في الغابات. لكن بالمقابل تكثر في هذه الفترة حرائق الغابات. فما هي القواعد أو السلوكيات التي ينبغي مراعاتها للحفاظ على الغابات من الحريق؟
أبدت ألمانيا أسفها لرفض رئيس الوزراء الصيني طرح الصحافيين أي أسئلة خلال المؤتمر الصحفي المشترك بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي دعا الصين بدوره إلى مزيد من حرية الصحافة.
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
"الضحايا لم يذهبوا سدى"، يقول المستشار الألماني عن عشرات الأشخاص الذي قتلتهم شرطة ألمانيا الشرقية بمساعدة القوات السوفيتية عام 1953، بعد أن خرج نحو مليون شخص للشوارع مطالبين بأشياء منها انتخابات حرة وإنهاء تقسيم ألمانيا.
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