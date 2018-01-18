 إنذار كاذب يتسبب بفوضى عارمة في مطار هولندي | أخبار | DW | 06.11.2019

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أخبار

إنذار كاذب يتسبب بفوضى عارمة في مطار هولندي

اعتذرت شركة طيران أوروبا "إير يوروبا" عن واقعة "مريبة" تسببت في إجلاء ركاب وطاقم إحدى طائراتها في مطار شخيبول في أمستردام، أحد أكبر مطارات أوروبا ازدحاما. فماذا تقصد بالواقعة المريبة ومن تسبب بها؟

Niederlande Zwischenfall Schiphol Airport (picture-alliance/Pro Shots/P. Bakker)

أطلق طيار عن طريق الخطأ إنذارا بحصول عملية خطف لطائرته في مطار شخيبول في أمستردام الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) ما تسبب بتنفيذ الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق. وقدّمت شركة طيران "إير يوروبا" الإسبانية "بالغ" اعتذارها عن الحادث الذي وقع على متن إحدى رحلاتها المتّجهة من العاصمة الهولندية إلى مدريد، ما استدعى استنفارا أمنيا حول الطائرة.

مختارات

وأطلقت شركة الطيران تغريدة جاء فيها "إنذار خاطئ. خلال رحلة متّجهة من أمستردام إلى مدريد تم تفعيل إنذار يطلق إجراءات متّبعة في حال حصول علمية خطف في المطار". وتابعت "لم يحدث اي شيء، جميع الركاب بخير وينتظرون أن تقلع رحلتهم قريبا. نقدم بالغ اعتذارنا".

وكانت الشرطة العسكرية الملكية قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في "حادث مشبوه" على متن طائرة في مطار شخيبول في أمستردام، لتوضح بعد ساعة أن "الركاب والطاقم سالمون وقد أُخرجوا من الطائرة".

وأفادت محطة "نوش" التلفزيونية الهولندية بأن 27 راكبا كانوا على متن الطائرة. وأظهرت صور التقطت في الموقع سيارات تابعة للشرطة وسيارات إسعاف تحيط بالطائرة في حين تم تطويق أقسام من المطار قبل ان يتبين أن الإنذار خاطئ.

وبحسب موقعه الإلكتروني يعبر مطار شخيبول أكثر من 70 مليون مسافر سنويا، وهو يعد أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما.

ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Chinesische Fluggesellschaft Southern Airlines Passagiere (picture-alliance/dpa/X. Qintao)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة الخطوط الجوية الصينية ومقرها تايوان احتلت المركز الأخير في القائمة لتكون الشركة الأخطر من بين الشركات الـ 60 الكبرى في عالم الطيران. يعتمد ترتيب الشركات في القائمة على بيانات الأعوام الماضية.

  • Avianca Airline (AFP/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة أفيانكا الكولومبية احتلت المركز قبل الأخير بمعيار 0.914. ويتضمن المعيار الأرباح السنوية وأعداد المسافرين خلال الثلاثين عاما الماضية والأضرار التي لحقت بالشركة وعدد ضحايا حوادث الطيران وعدد الحوادث الكبيرة وحساب طول الرحلة والشفافية في البلد وعدد السنوات دون حوادث والعضوية في البرنامج الدولي لمراقبة أنظمة الطيران.

  • Bildergalerie Airlines Logo Garuda Indonesia (A.Berry/AFP/GettyImages)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما شركة الطيران الاندونيسية "غارودا إندونيسيا" فكانت ثالث أخطر شركة طيران في العالم. وكان معيار الشركة 0.770. وسجلت الشركة 47 حادث طيران منذ تأسيسها في سنة 1950. وكلما قلت درجة المعيار زاد تنصيف أمان الشركة.

  • AP Iconic Images USA New York Anschläge auf das World Trade Center 2001 Flugzeug fliegt ins Gebäude (AP)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    لكن المعيار المعتمد من قبل مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية تم انتقاده لأنه لا يأخذ في نظر الاعتبار تصنيف أسباب حوادث الطيران، ولا يتم التفريق فيه بين حوادث بسبب خطأ بشري أو عطل فني أو اعتداء إرهابي. وخاصة أن حوادث الطيران بسبب هجمات إرهابية تشكل نحو 10 بالمائة من مجموع الحوادث.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    كفاءة قائد الطائرة تلعب دورا مهما في وقوع الحوادث من عدمها. وكانت نحو نصف حوادث الطيران بسبب خطأ بشري من قبل قائد الطائرة. التطور التقني الكبير لا يمنع وقوع أخطاء في استخدام أنظمة الطيران من قبل الطيار.

  • Notlandung auf dem Houdson River (picture-alliance/AP Photo/S. Day)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.

  • Bali Flugzeug Flughafen Unfall Absturz Meer (Reuters)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟

  • Deutschland Lufthansa Tarifverhandlungen Symbolbild Flugzeuge der Lufthansa in Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وحلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية في المركز الثاني عشر عالميا ضمن أكثر الشركات أمانا في العالم.

  • Emirates Airline Flugzeug (C. Furlong/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.

  • KLM Flugzeug (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.

  • Airbus A350 XWB für Qatar Airways (Airbus S.A.S. Photo by master films/A. Doumenjou)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.

  • China Zhuhai Flugschau Boeing 787 Dreamliner (picture-alliance/dpa/Tass/M. Lystseva)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "هاينان" الصينية في المركز الثالث.

  • Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Air New Zealand (picture-alliance/dpa/U. Weitz)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وخطوط " أير نيو زيلاند" في المركز الثاني.

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري


مختارات

تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

توجد في العالم 60 شركة كبيرة للطيران. فما هي شركات الطيران الكبيرة الأكثر أمانا في العالم؟ وما هي الأسوأ؟ مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية قدمت قائمة للشركات اعتمادا على بيانات عام 2016. (05.01.2017)  

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