العولمة 3000

إندونيسيا: 100 مليون شجرة لجزيرة بورنيو

في جزيرة بورنيو الإندونيسية، تم إزالة العديد من الغابات لإفساح المجال لمحصول زيت النخيل أو التعدين، ما أدى إلى تدمير الطبيعة. مشروع "100 مليون شجرة" يهدف إلى إعادة تشجير الغابة.