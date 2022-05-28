إندونيسيا: 100 مليون شجرة لجزيرة بورنيو

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في جزيرة بورنيو الإندونيسية، تم إزالة العديد من الغابات لإفساح المجال لمحصول زيت النخيل أو التعدين، ما أدى إلى تدمير الطبيعة. مشروع "100 مليون شجرة" يهدف إلى إعادة تشجير الغابة.
لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟
سمك السلمون في وضع متدهور في جميع أنحاء العالم، بسبب الصيد الجائر والأمراض وتغير المناخ. في اسكتلندا، يعتقد أنصار حماية البيئة أن استعادة الغابات يمكن أن تكون الحل لبقاء أسماك السلمون على قيد الحياة.
ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر إلى 4 قتلى، فيما لم يستبعد مسؤول محلي "فعلا إجراميا" وراء حرائق متزامنة وغير مسبوقة طالت أكثر من 13 ولاية.
أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
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