 إندونيسيا: 100 مليون شجرة لجزيرة بورنيو | العولمة 3000 | DW | 04.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

إندونيسيا: 100 مليون شجرة لجزيرة بورنيو

في جزيرة بورنيو الإندونيسية، تم إزالة العديد من الغابات لإفساح المجال لمحصول زيت النخيل أو التعدين، ما أدى إلى تدمير الطبيعة. مشروع "100 مليون شجرة" يهدف إلى إعادة تشجير الغابة.

مشاهدة الفيديو 05:54

المزيد من المركز الإعلامي

23. Mai 2022 - Die Totenstadt in Kairo soll einer neue Straße weichen Die Totenstadt Kairos ist nicht nur ein Zeugnis von Ägyptens reicher Geschichte, sondern auch das Zuhause hunderter armer Familien. Sie leben seit Jahrzehnten in den Mausoleen. Nun sollen große Teile des Friedhofs einer Schnellstraße geopfert werden.

مصر: طريق سريع عبر مدينة الموتى 28.05.2022

Mann beim Wasser umfüllen

إندونيسيا: قَسُّ الماء في جاوة 28.05.2022

Wasserkrise

من المستفيد من أزمة المياه العالمية؟ 28.05.2022

Leihmutter mit Kind

أوكرانيا: الحرب ومحنة الأمهات البديلات 28.05.2022

المزيد العولمة 3000

Juni 2021, Kapstadt, Südafrika, Koesister – aus der burischen oder niederländischen Sprache abgeleitet von koek und sissen, was so viel bedeutet wie frittierter Kuchen. Unser Global Snack ist diesmal eine saftig-süße Spezialität aus Kapstadt in Südafrika. Rechte: für diesen Beitrag gegeben.

جنوب إفريقيا: طبق من كيب تاون 04.06.2022

Rumänien: Eine neue Waldwildnis in den Karpaten Beschreibung: In Rumänien entsteht der größte Nationalpark Europas. Doch es ist nicht immer einfach, das Projekt zu realisieren. Rechte: Nur für diese Berichterstattung! Copyright: ZDF

رومانيا: غابة جديدة في جبال الكاربات 04.06.2022

Australien: Obdachlosigkeit im Strandparadies Beschreibung: Fehlende Jobs und steigende Mieten: Die Corona-Pandemie hat im australischen Badeort Byron Bay vieles verändert. Rechte: Nur für diese Berichterstattung! Copyright: ZDF

مشردون في المنتجعات الأسترالية 04.06.2022

مشردون في منتجعات أستراليا ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - مشردون في منتجعات أستراليا ومواضيع أخرى 04.06.2022

اقرأ أيضا

Patch of cut down trees in Al-Jabal al-Akhdar Libya.

غابات الجبل الأخضر في ليبيا تصرخ للحفاظ عليها 20.07.2021

لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟

Atlantischer Lachs, Salm, Lachs (Salmo salar), Laichwanderung, springt ueber einen Wasserfall, Fisch des Jahres 2019, Norwegen, Bjerkreimselva, Egersund | Atlantic salmon, ouananiche, lake Atlantic salmon, landlocked salmon, Sebago salmon (Salmo salar), spawning migration, jumping over a waterfall, Norway, Bjerkreimselva, Egersund

لماذا يعتمد مصير السلمون في اسكتلندا على غاباتها؟ 10.12.2020

سمك السلمون في وضع متدهور في جميع أنحاء العالم، بسبب الصيد الجائر والأمراض وتغير المناخ. في اسكتلندا، يعتقد أنصار حماية البيئة أن استعادة الغابات يمكن أن تكون الحل لبقاء أسماك السلمون على قيد الحياة.

Smoke billows from a wildfire in the forested hills of the Kabylie region, east of the capital Algiers, on August 10, 2021. - At least five people have died in raging wildfires in Algeria as firefighters battle more than 31 blazes amid blistering temperatures and tinder-dry conditions, officials said. (Photo by Ryad KRAMDI / AFP)

قتلى في حرائق الجزائر والسلطات ترجح اندلاعها "بفعل فاعل" 10.08.2021

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر إلى 4 قتلى، فيما لم يستبعد مسؤول محلي "فعلا إجراميا" وراء حرائق متزامنة وغير مسبوقة طالت أكثر من 13 ولاية.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: A palm oil plantation is pictured next to a burnt forest near Banjarmasin in South Kalimantan province, Indonesia, September 29, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

الجدل حول زيت النخيل.. ماذا وراء صفقاته ولماذا يُحذر منه؟ 21.06.2021

أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟