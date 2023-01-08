 إندونيسيا: مقامرة عبر الإنترنت، رغم الحظر. | مراسلون حول العالم | DW | 16.01.2023

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: مقامرة عبر الإنترنت، رغم الحظر.

على الرغم من حظر الحكومة في إندونيسيا لأي شكل من أشكال المقامرة إلا أن القطاع يزدهر عبر الإنترنت، وذلك بسبب وجود أصحاب منصات المقامرة خارج البلاد. ويصل حجم تعاملات المقامرة عبر الإنترنت سنويا عدة مليارات من اليورو.

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