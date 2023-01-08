إندونيسيا: مقامرة عبر الإنترنت، رغم الحظر.

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على الرغم من حظر الحكومة في إندونيسيا لأي شكل من أشكال المقامرة إلا أن القطاع يزدهر عبر الإنترنت، وذلك بسبب وجود أصحاب منصات المقامرة خارج البلاد. ويصل حجم تعاملات المقامرة عبر الإنترنت سنويا عدة مليارات من اليورو.
مُنحت جائزة بوكر الأدبية العريقة لعام 2022 للكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا عن روايته "الأقمار السبعة لمعالي ألميدا" الخيالية التي يعتمد فيها الفكاهة السوداء وتدور أحداثها خلال سنوات الحرب الأهلية ببلده.
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