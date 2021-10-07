إندونيسيا: مساعدة للأطفال غير الشرعيين

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في إندونيسيا لا تزال ممارسة الجنس قبل الزواج من المحرمات خاصة لدى العائلات المسلمة المتدينة. والأمهات غير المتزوجات يتعرضن للسجن، ويجبر الكثير منهن على التخلي عن أطفالهن.
تتوالى ردود الفعل والتعبير عن القلق عقب إقرار البرلمان الإندونيسي تعديلا قانونيا يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فقد عبرت واشنطن عن قلها من تأثير هذه التعديلات على "ممارسة حقوق الإنسان" وعلى المواطنين الأمريكيين.
أقرّ البرلمان الأندونيسي تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
رغم غياب الوجود العربي في قمة مجموعة السبع، إلا أن خبراء اقتصاد وآخرين بشؤون الطاقة يرون ألا مناص من الاعتماد على النفط والغاز العربيين في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة المستدامة، التي يمكن أن تساهم فيها أيضا دول عربية.
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