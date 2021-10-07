 إندونيسيا: مساعدة للأطفال غير الشرعيين | مراسلون حول العالم | DW | 01.01.2023

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: مساعدة للأطفال غير الشرعيين

في إندونيسيا لا تزال ممارسة الجنس قبل الزواج من المحرمات خاصة لدى العائلات المسلمة المتدينة. والأمهات غير المتزوجات يتعرضن للسجن، ويجبر الكثير منهن على التخلي عن أطفالهن.

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تلقى رجلان في باندا آتشيه، عاصمة مقاطعة آتشيه في إندونيسيا، قبل يومين، 77 جلدة، بعد إدانتهما بممارسة الجنس مع بعضهما.

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