 إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 18.02.2022

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إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا

كانت الأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا. وقال وزير المالية الإندونيسي إن تعافي الاقتصاد العالمي سيصبح في خطر، إذا شنّت روسيا حربًا جديدة على جارتها أوكرانيا.

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