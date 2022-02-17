إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا

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كانت الأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا. وقال وزير المالية الإندونيسي إن تعافي الاقتصاد العالمي سيصبح في خطر، إذا شنّت روسيا حربًا جديدة على جارتها أوكرانيا.
الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.
أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي حول العالم، لكن الوباء ليس سوى أحد المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. فما هي المخاطر الأخرى التي قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل؟
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
رغم إجراء مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لأول مرة منذ حشد روسيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود، أثيرت تساؤلات حيال رد فعل الاتحاد الأوروبي حال تعرض أوكرانيا لغزو روسي وتداعياته على التكتل في ظل غياب خطة طويلة الأمد؟
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