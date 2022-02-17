إندونيسيا.. مجموعة العشرين تشعر بالقلق من أي غزو روسي لأوكرانيا

تحديات كبيرة تهدد تعافي ونمو الاقتصاد العالمي عام 2022

أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي حول العالم، لكن الوباء ليس سوى أحد المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. فما هي المخاطر الأخرى التي قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل؟