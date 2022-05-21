 إندونيسيا: قَسُّ الماء في جاوة | العولمة 3000 | DW | 28.05.2022

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العولمة 3000

إندونيسيا: قَسُّ الماء في جاوة

يعد الحصول على مياه الشرب أمرا ضروريا للبقاء على قيد الحياة. لكن الحصول على المياه النظيفة أمر صعب ومكلف بالنسبة لكثير من الناس. في جاوة الإندونيسية يُذكّر قَسٌّ الناس بمصدر مياه متوفر مجانًا وبوفرة.

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