إندونيسيا: قَسُّ الماء في جاوة

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يعد الحصول على مياه الشرب أمرا ضروريا للبقاء على قيد الحياة. لكن الحصول على المياه النظيفة أمر صعب ومكلف بالنسبة لكثير من الناس. في جاوة الإندونيسية يُذكّر قَسٌّ الناس بمصدر مياه متوفر مجانًا وبوفرة.
أصبحت المواقع التاريخية باليمن في حالة يرثى لها. فبينما تعرضت بعض المواقع للقصف والتخريب، يهدد الإهمال معالم التاريخ الغني للبلد الذي تمزقه الحرب. ويرى خبراء أن هناك "تجاهلاً وجهلاً بمستوى الخسارة التي لا تعوّض".
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
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