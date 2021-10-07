 إندونيسيا: قلق بسبب موتى كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 22.10.2021

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: قلق بسبب موتى كورونا

تعاني إندونيسيا من نقص في عمالة دفن الموتى، خصوصاً جراء جائحة كورونا. إلا أن العديد من المتطوعين يقومون بهذا العمل الخيري على الرغم من صعوبته جسدياً ونفسياً.

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