إندونيسيا: قلق بسبب موتى كورونا

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تعاني إندونيسيا من نقص في عمالة دفن الموتى، خصوصاً جراء جائحة كورونا.
إلا أن العديد من المتطوعين يقومون بهذا العمل الخيري على الرغم من صعوبته جسدياً ونفسياً.
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
حكم القضاء الإندونيسي بالسجن 4 سنوات بحق داعية إسلامي مثير للجدل بسبب إخفاء إصابته بكورونا. الداعية المعارض والمنتقد للحكومة، كان قد أدين بخرق قواعد مكافحة كورونا، واتهم بتبادل رسائل بذيئة عبر الإنترنت، قال إنها ملفقة.
يسارع الاتحاد الأوروبي الزمن لتقديم تبرعات أكبر بلقاحات كورونا لدول جنوب شرق آسيا في إطار ما بات يعرف بـ "دبلوماسية اللقاحات". بيد أن هذه الخطوة تأتي متأخرة بالنظر إلى ما يفعله المنافسون الكبار كالولايات المتحدة والصين.
كشف مسؤول عراقي أن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين، ثم فترة صفحة الإرهاب، ثم جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
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