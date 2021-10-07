إندونيسيا: قلق بسبب موتى كورونا

من صدام حتى داعش .. مسؤول عراقي: عشرات المقابر الجماعية فتحنا نصفها

كشف مسؤول عراقي أن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين، ثم فترة صفحة الإرهاب، ثم جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).