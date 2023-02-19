 إندونيسيا: دعوة قضائية ضد ملوثي المناخ | مراسلون حول العالم | DW | 26.02.2023

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: دعوة قضائية ضد ملوثي المناخ

باتت جزيرة باري قبالة سواحل جاوة مهددة بكوارث الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. أربعة صيادين محليين لا يريدون قبول ذلك، ويقومون بزراعة الأشجار لحماية جزيرتهم، كما رفعوا دعوى على شركة الإسمنت السويسرية هولسيم لما تسببه من أضرار مناخية على جزيرتهم.

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