إندونيسيا: دعوة قضائية ضد ملوثي المناخ

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باتت جزيرة باري قبالة سواحل جاوة مهددة بكوارث الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. أربعة صيادين محليين لا يريدون قبول ذلك، ويقومون بزراعة الأشجار لحماية جزيرتهم، كما رفعوا دعوى على شركة الإسمنت السويسرية هولسيم لما تسببه من أضرار مناخية على جزيرتهم.
أقرت شركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج" أمام محكمة أمريكية بالذنب بتهمة تقديم مدفوعات مالية لجماعات إرهابية بسوريا منها تنظيم "داعش". ووافقت الشركة على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار.
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