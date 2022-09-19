إندونيسيا: جدل حول الحجاب

أقلية الهزارة الأفغانية.. شبح الاضطهاد يعود بعودة طالبان

عقب سيطرة طالبان على أفغانستان، تخشى أقلية الهزارة من أن يتم استهدافها من الحركة، ما دفع البعض منهم الى الفرار، فيما انضم آخرون إلى جبهة معارضة مسلحة. بيد أن الكثيرين باتوا حبيس الخوف والعزلة، وفقا لمن تحدثوا إلى DW.