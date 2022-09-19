إندونيسيا: جدل حول الحجاب

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هل يجب على النساء والفتيات أن يقررن بأنفسهن وبحرية ما إذا كن يردن ارتداء الحجاب؟ هناك خلاف على هذا الأمر في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة. تقرير من جاكرتا.
رغم التضييق، تظاهرت نساء أفغانيات مطالبات باسترجاع حقوقهن التي سلبتها طالبان بعد عودتها للحكم. لكن عناصر من الحركة فرقت المظاهرة بالقوة. وأظهرت فيديوهات وصور على وسائل التواصل لقوات طالبان وهي تطارد النساء وتعتدي عليهن.
يُصوت الناخبون السويسريون في استفتاء على عدة قضايا من بينها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. والاستفتاء جزء من تقاليد للديمقراطية المباشرة التي تعتمدها البلاد وتسمح للمواطنين بالحسم المباشر في قضايا الشأن العام.
عقب سيطرة طالبان على أفغانستان، تخشى أقلية الهزارة من أن يتم استهدافها من الحركة، ما دفع البعض منهم الى الفرار، فيما انضم آخرون إلى جبهة معارضة مسلحة. بيد أن الكثيرين باتوا حبيس الخوف والعزلة، وفقا لمن تحدثوا إلى DW.
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