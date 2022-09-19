 إندونيسيا: جدل حول الحجاب | مراسلون حول العالم | DW | 15.10.2022

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: جدل حول الحجاب

هل يجب على النساء والفتيات أن يقررن بأنفسهن وبحرية ما إذا كن يردن ارتداء الحجاب؟ هناك خلاف على هذا الأمر في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة. تقرير من جاكرتا.

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