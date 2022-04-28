إندونيسيا تعلق كل صادراتها من زيت النخيل

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بدأت إندونيسيا الخميس تعليق صادراتها من زيت النخيل الذي تعد أكبر دولة منتجة له في العالم ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الزيوت النباتية التي ارتفعت أسعارها إلى أعلى مستوى منذ الحرب في أوكرانيا.
في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" اعترف المستشار الألماني بأخطاء تتعلق بمشروع خطط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مؤكدا أن تجنب امتداد الحرب الروسية ومنع حرب نووية يمثل أولوية قصوى في سياسته تجاه أوكرانيا.
بعد شهرين من الحصار يبدو أن سقوط ماريوبول أصبح قريبا، وأكد رئيس بلدية المدينة التوصل لاتفاق لإجلاء المدنيين وأن الحافلات مستعدة للتوجه إلى المدينة. في الأثناء وصل رئيس المجلس الأوروبي إلى كييف لتأكيد الدعم الأوروبي.
في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟
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