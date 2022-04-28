 إندونيسيا تعلق كل صادراتها من زيت النخيل | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

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DW الأخبار

إندونيسيا تعلق كل صادراتها من زيت النخيل

بدأت إندونيسيا الخميس تعليق صادراتها من زيت النخيل الذي تعد أكبر دولة منتجة له في العالم ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الزيوت النباتية التي ارتفعت أسعارها إلى أعلى مستوى منذ الحرب في أوكرانيا.

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