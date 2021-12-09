إندونيسيا: تضرر سكان جزيرة بالي بسبب فيروس كورونا

قرود تغزو المنازل في جزيرة بالي بحثا عن الطعام

انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟