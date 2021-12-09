 إندونيسيا: تضرر سكان جزيرة بالي بسبب فيروس كورونا | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

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إندونيسيا: تضرر سكان جزيرة بالي بسبب فيروس كورونا

أدت جائحة كورونا إلى شل قطاع السياح في جزيرة بالي الإندونيسية والتي يعتمد سكانها أساساً على موارد السياحة، ما يستدعي تشجيع موارد اقتصادية أخرى كالزراعة.

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