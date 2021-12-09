إندونيسيا: تضرر سكان جزيرة بالي بسبب فيروس كورونا

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أدت جائحة كورونا إلى شل قطاع السياح في جزيرة بالي الإندونيسية والتي يعتمد سكانها أساساً على موارد السياحة، ما يستدعي تشجيع موارد اقتصادية أخرى كالزراعة.
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
تواجه المملكة العربية السعودية خياراً صعباً في احتمال تقليص أو إلغاء الحج للمرة الأولى في التاريخ الحديث، في قرار ينطوي على مخاطر سياسية مع مواجهة المملكة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
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