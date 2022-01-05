إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تؤثر جائحة كورونا بشكل رئيسي على الأطفال الذين فقدوا والديهم، بما في ذلك في إندونيسيا، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل حاد. وضع أدى بالأخصائيين الاجتماعيين لدق ناقوس الخطر لأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى المساعدة.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.
في الجولة الـ21 للدوري الإنكليزي الممتاز، عوض تشيلسي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع ليفربول في مواجهة مثيرة بين اثنين من المنافسين على اللقب ليبتعد مانشستر سيتي بالصدارة بعشر نقاط. كما عزز صلاح صدارته في ترتيب الهدافين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول