 إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 07.01.2022

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا

تؤثر جائحة كورونا بشكل رئيسي على الأطفال الذين فقدوا والديهم، بما في ذلك في إندونيسيا، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل حاد. وضع أدى بالأخصائيين الاجتماعيين لدق ناقوس الخطر لأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى المساعدة.

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