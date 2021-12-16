إندونيسيا: بالي تنتظر السياح

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في شهر أكتوبر الماضي أعلنت بالي وبشكل مفاجيء فتح أبوابها للسياح، لكن الفنادق بقيت فارغة حتى اليوم. في حلقة اليوم سنلتقي براقصة لا تريد فقدان الأمل في عودة الحياة من جديد.
انتهت مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمتها إسرائيل في مدينة إيلات على البحر الأحمر، بفوز ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو. وشاركت متنافسة عن الإمارات للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك لأول مرة منذ عقود.
في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.
ألقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة وجائحة كورونا بظلالها الثقيلة على ملاهي بيروت الليلية إذ أوصدت الكثير منها أبوابها. بيد أن المدينة بحاجة إلى الحفلات أكثر من أي وقت مضى، فعسى ولعل تخفف من الضغوط النفسية على المواطنين.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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