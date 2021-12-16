 إندونيسيا: بالي تنتظر السياح | مراسلون حول العالم | DW | 17.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

إندونيسيا: بالي تنتظر السياح

في شهر أكتوبر الماضي أعلنت بالي وبشكل مفاجيء فتح أبوابها للسياح، لكن الفنادق بقيت فارغة حتى اليوم. في حلقة اليوم سنلتقي براقصة لا تريد فقدان الأمل في عودة الحياة من جديد.

مشاهدة الفيديو 02:42

المزيد من المركز الإعلامي

إندونيسيا: تضرر سكان جزيرة بالي بسبب فيروس كورونا 16.12.2021

إندونيسيا: الجائحة تضرب السياحة في جزيرة بالي 09.12.2021

التطعيم ضد فيروس كورونا ومواضيع أخرى 16.12.2021

انتشار فيروس كورونا يغلق أندية الرقص في ألمانيا 07.12.2021

المزيد مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - بالي تستقبل السياح 17.12.2021

ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية

ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية 17.12.2021

روسيا: 30 سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي

روسيا: 30 سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي 17.12.2021

كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية

كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية 17.12.2021

اقرأ أيضا

Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu (Miss India) speaks to reporters after winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

الهندية هارناز ساندو ملكة جمال الكون لعام 2021 13.12.2021

انتهت مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمتها إسرائيل في مدينة إيلات على البحر الأحمر، بفوز ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو. وشاركت متنافسة عن الإمارات للمرة الأولى هذا العام. كما أن المغرب شارك لأول مرة منذ عقود.

02.12.2012 Hendrick Wüst (CDU,l-r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz (SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, geben nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Scholz und Merkel zur Corona Pandemie im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الموجة الرابعة من كورونا 02.12.2021

في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.

Five islands Festival in Faraya // Redaktion: Kate Martyr

الأزمة الاقتصادية تقضي على "الحياة الليلية" في بيروت 14.12.2021

ألقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة وجائحة كورونا بظلالها الثقيلة على ملاهي بيروت الليلية إذ أوصدت الكثير منها أبوابها. بيد أن المدينة بحاجة إلى الحفلات أكثر من أي وقت مضى، فعسى ولعل تخفف من الضغوط النفسية على المواطنين.

Riot police uses a water canon against protestors during a demonstration against the reinforced measures of the Belgium government to counter the latest spike of the coronavirus in Brussels, Belgium, Sunday, Nov. 21, 2021. Many among them also protested against the strong advice to get vaccinated and any moves to impose mandatory shots. (AP Photo/Olivier Matthys)

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة 22.11.2021

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.