إندونيسيا- انتشال أكثر من 1700 جثة و5000 شخص في عداد المفقودين

ذكرت وكالة مواجهة الكوارث الإندونيسية اليوم الأحد (السابع من تشرين أول/أكتوبر 2018) أن حصيلة القتلى بسبب الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي ارتفعت إلى 1763 شخصا. وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوغروهو إن حوالي خمسة آلاف شخص من قريتين، مازالوا في عداد المفقودين. وأضاف "إذا لم يتم العثور عليهم حتى الخميس11 من الشهر الجاري، سيتم الاعلان أنهم مفقودون"، مشيراً إلى أن عمليات البحث ستتوقف في ذلك اليوم.

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وقال سوتوبو بوروو نوغروهو للصحافيين إن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي حيي بيتوبو وباراروا اللذين دمرتهما الكارثة، فيما تشير الحصيلة الأخيرة إلى العثور على 1763 جثة حتى الآن.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه حصيلة ضحايا الزلزال المدمر والأمواج المد العاتية (تسونامي)، فإن هناك بعض المناطق التي لم يصل إليها عمال الإنقاذ بعد، فيما يحاول الآلاف من الناس الهرب من الجزيرة بحثا عن الطعام والمياه.

ح.ع.ح/س.ك(د.ب.أ)