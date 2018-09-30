 إندونيسيا- انتشال أكثر من 1700 جثة و5000 شخص في عداد المفقودين | أخبار | DW | 07.10.2018

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أخبار

إندونيسيا- انتشال أكثر من 1700 جثة و5000 شخص في عداد المفقودين

بعد ثمانية أيام من كارثة زلزال إندونيسيا والتسونامي الذي تبعه، تواصل حصيلة القتلى في الارتفاع، فيما اعتبر سكان قريتين في الجزيرة البالغ عددهم 5000 شخص في عداد المفقودين. أما حصيلة الجثث المنتشلة فقد بلغت 1763 قتيلا.

Indonesien Aufräumarbeiten nach Erdbeben in Palu (Reuters/A. Perawongmetha)

ذكرت وكالة مواجهة الكوارث الإندونيسية اليوم الأحد (السابع من تشرين أول/أكتوبر 2018) أن حصيلة القتلى بسبب الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي ارتفعت إلى 1763 شخصا. وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوغروهو إن حوالي خمسة آلاف شخص من قريتين، مازالوا في عداد المفقودين. وأضاف "إذا لم يتم العثور عليهم حتى الخميس11 من الشهر الجاري، سيتم الاعلان أنهم مفقودون"، مشيراً إلى أن عمليات البحث ستتوقف في ذلك اليوم. 

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مئات القتلى والجرحى بعد تسونامي وزلزال إندونيسيا

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو للصحافيين إن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي حيي بيتوبو وباراروا اللذين دمرتهما الكارثة، فيما تشير الحصيلة الأخيرة إلى العثور على 1763 جثة حتى الآن.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه حصيلة ضحايا الزلزال المدمر والأمواج المد العاتية (تسونامي)، فإن هناك بعض المناطق التي لم يصل إليها عمال الإنقاذ بعد، فيما يحاول الآلاف من الناس الهرب من الجزيرة بحثا عن الطعام والمياه.

ح.ع.ح/س.ك(د.ب.أ)

  • Andamanen Inseln

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

  • Infografik, Karte, Tektonische Platten und Erdbeben

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

  • Nepal Rettungsaktion nach Erdbeben in Bhaktapur

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

  • Fukushima Japan Naturkatastrophen

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

  • Reisterassen von Honghe Hani

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

  • Erdbeben Italien L´Aquila

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

  • Golden Gate Bridge

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

  • Häuser und deutsche Architektur in Valdivia Südchile

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا.

    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو


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