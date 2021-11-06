إندونيسيا: الطريق الطويل إلى المساواة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في إندونيسيا، غالبًا ما تشعر النساء وكأنهن من الدرجة الثانية. غالبا ما يتم مضايقتهن في الأماكن العامة. ولا توجد أية انتقادات لذلك، لأن الرجال هناك ما زالوا هم أصحاب السلطة. لكن هناك نساء يكافحن لتغيير ذلك.
الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟
غالبا ما تتباهي النخبة السياسية في تونس بالتشريعات الفريدة، التي تعطي المرأة حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي. لكن الصورة على أرض الواقع مختلفة، خصوصا منذ وقوع ثورة 2011، بحسب نساء تونسيات تحدثن لـDW عربية.
تبحث ألمانيا عن مخرج للتفاوض والتواصل مع حركة طالبان، فمن أجل إنقاذ الناس لا بد من التفاوض مع الحركة وتكثيف الحوار مع الحكام الجدد في أفغانستان، لكن كيف؟ في هذا التقرير محاولة للإجابة عن هذا السؤال.
تعد وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني أندراواتي واحدة من أكثر النساء تأثيرا وقوة بجنوب شرق آسيا. وفي مقابلة مع DW، تسرد قصتها وطموحاتها وسبب إعجابها بأنغيلا ميركل ولماذا باتت أيقونة الإصلاح في أكبر دولة مسلمة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول