 إندونيسيا: الطريق الطويل إلى المساواة | العولمة 3000 | DW | 16.10.2021

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العولمة 3000

إندونيسيا: الطريق الطويل إلى المساواة

في إندونيسيا، غالبًا ما تشعر النساء وكأنهن من الدرجة الثانية. غالبا ما يتم مضايقتهن في الأماكن العامة. ولا توجد أية انتقادات لذلك، لأن الرجال هناك ما زالوا هم أصحاب السلطة. لكن هناك نساء يكافحن لتغيير ذلك.

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