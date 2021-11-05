 إندونيسيا: الخطر الذي يتهدد البيئة | مراسلون حول العالم | DW | 12.11.2021

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مراسلون حول العالم

إندونيسيا: الخطر الذي يتهدد البيئة

تريد إندونيسيا أن تصبح محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060. لكنها ما زالت تعتمد على الفحم، وقد بدأت الآن بتوسيع محطة Suralaya لتوليد الطاقة، وهي الأكبر في جنوب شرق آسيا، رغم ما تواجهه من معارضة كبيرة.

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--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

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حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.

Leaders of the G7 pose for a group photo on overlooking the beach at the Carbis Bay Hotel in Carbis Bay, St. Ives, Cornwall, England, Friday, June 11, 2021. Leaders from left, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Charles Michel, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, British Prime Minister Boris Johnson, Italy's Prime Minister Mario Draghi, French President Emmanuel Macron, European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

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07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

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