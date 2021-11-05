إندونيسيا: الخطر الذي يتهدد البيئة

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تريد إندونيسيا أن تصبح محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060. لكنها ما زالت تعتمد على الفحم، وقد بدأت الآن بتوسيع محطة Suralaya لتوليد الطاقة، وهي الأكبر في جنوب شرق آسيا، رغم ما تواجهه من معارضة كبيرة.
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
اختتمت أعمال قمة مجموعة السبع باتفاق قادة الدول على ملفات كبرى تواجه العالم، بدءاً بالجائحة مروراً بالتغير المناخي ووصولاً إلى ممارسات روسيا والصين. واعتبرت ميركل أن وصول بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً" للمجموعة.
قضايا عدة ركزت عليها أنغيلا ميركل فيما قد تكون الجلسة العامة الأخيرة بالبرلمان الألماني قبل الانتخابات، لكن ما أثار حفيظة النواب كان تحذيرها من تشكيل ائتلاف حاكم يضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار.
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