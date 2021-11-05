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إندونيسيا: الخطر الذي يتهدد البيئة

تريد إندونيسيا أن تصبح محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060. لكنها ما زالت تعتمد على الفحم، وقد بدأت الآن بتوسيع محطة Suralaya لتوليد الطاقة، وهي الأكبر في جنوب شرق آسيا، رغم ما تواجهه من معارضة كبيرة.