إندونيسيا: الجائحة وانتشار الفقر

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تسببت الجائحة في آسيا بإفقار الكثيرين، ففي إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة ينتشر فيها هذه الأيام وباءا اجتماعياً يتمثل بتجارة السجائر غير القانونية.
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
تهريب البشر والمخدرات وغسيل الأموال، كانت موضوع تقرير صادم لمنظمة غير حكومية، جاء فيه أن هذه الأنشطة غير المشروعة شهدت مع موجة اللاجئين "ازدهارا" غرب البلقان.
بعد نشر تفاصيل الويلات التي يلاقيها المهاجرون أثناء رحلتهم داخل ليبيا، يقوم مهاجر نيوز بنشر تفاصيل عمل شبكات التهريب هناك. وسنتناول عمليات الدعاية التي تعتمدها شبكات التهريب، إضافة إلى علاقاتها بشبكات أخرى عابرة للحدود.
مع انعزال مليارات الأشخاص في منازلهم وإغلاق حدود الدول بسبب كورونا، يجد المجرمون صعوبة في كسب المال من "نشاطاتهم التقليدية" كالسرقة والتهريب، ما جعلهم يلجؤون إلى حيل جديدة.
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