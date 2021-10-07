إندونيسيا: الجائحة وانتشار الفقر

"ازدهار" تهريب المهاجرين والمخدرات وغسيل الأموال غرب البلقان

تهريب البشر والمخدرات وغسيل الأموال، كانت موضوع تقرير صادم لمنظمة غير حكومية، جاء فيه أن هذه الأنشطة غير المشروعة شهدت مع موجة اللاجئين "ازدهارا" غرب البلقان.