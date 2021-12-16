إندونيسيا: الجائحة تضرب السياحة في جزيرة بالي

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أثرت الجائحة على من العاملين في قطاع السياحة في جزيرة الأحلام بالي الإندونيسية تأثيرًا سلبيًّا، كما هي حالُ معلمة رقص
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
وافقت لجنة طبية إسرائيلية على تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا فيما تعد إسرائيل الدولة الأولى التي توافق على إعطاء الجرعة الثالثة. كذلك عززت إسرائيل من تطبيق نظام "المرور الأخضر" للوقاية من الفيروس.
قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل 274 إصابة مؤكدة بالفيروس دون وفيات، حسب التقارير الرسمية.
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