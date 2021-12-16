 إندونيسيا: الجائحة تضرب السياحة في جزيرة بالي | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

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إندونيسيا: الجائحة تضرب السياحة في جزيرة بالي

أثرت الجائحة على من العاملين في قطاع السياحة في جزيرة الأحلام بالي الإندونيسية تأثيرًا سلبيًّا، كما هي حالُ معلمة رقص

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