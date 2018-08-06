 إندونيسيا- ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 380 شخصا | أخبار | DW | 29.09.2018

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أخبار

إندونيسيا- ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 380 شخصا

قالت مصادر رسمية في إندونيسيا إن حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي الذي أعقبه قد ارتفعت بشكل مأساوي، حيث تجاوز عدد القتلى 380 شخصا إلى جانب مئات الجرحى وعدد من المفقودين، فيما لاتزال فرق الانقاذ تبحث عن ناجين.

Erdbeben und Tsunami in Indonesien (picture alliance/AP Photo/M. Rifki)

وصلت حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 384 قتيلا بحسب بيانات جديدة لوكالة إدارة الكوارث اليوم السبت (29 ايلول/سبتمبر 2018)، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الانقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

مختارات

إن تعجز الولايات المتحدة نفسها عن الوقوف أمام الكوارث البيئية مثل الأعاصير، كيف حال دول الشرق الأوسط إذن؟ خاصة وأن علماء الجيولوجيا يدقون ناقوس الخطر بسبب زلازل محتملة. (15.09.2017)

سجِّلت عدة هزات أرضية قوية في وسط ايطاليا أديت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية جسيمة، حسب ما ذكرت فرق الإغاثة. (27.10.2016)

وقالت الوكالة إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع. وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 مترا.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء أمس الجمعة. وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)

  • Andamanen Inseln

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

  • Infografik, Karte, Tektonische Platten und Erdbeben

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

  • Nepal Rettungsaktion nach Erdbeben in Bhaktapur

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

  • Fukushima Japan Naturkatastrophen

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

  • Reisterassen von Honghe Hani

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

  • Erdbeben Italien L´Aquila

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

  • Golden Gate Bridge

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

  • Häuser und deutsche Architektur in Valdivia Südchile

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا.

    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو


مختارات

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

لم يتضح بعد حجم الدمار وعدد الضحايا الذي خلفه الزلزال الذي ضرب نيبال، حيث لا يزال الكثير من الضحايا تحت الأنقاض. لكن أي المناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل؟ الإجابة في هذه الجولة المصورة. (29.04.2015)  

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