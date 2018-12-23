 إندونيسيا- ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا تسونامي | أخبار | DW | 24.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إندونيسيا- ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا تسونامي

إرتفع عدد ضحايا تسونامي الذي ضرب مضيق سوندا الإندونيسي إلى 281 قتيلا مع إصابة أكثر من ألف شخص. ذكرت ذلك وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا.

Indonesien Carita Tsunami Rettungsarbeiten (Getty Images/E. Wray)

كشفت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا (اليوم الاثنين 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018) عن ارتفاع عدد قتلى تسونامي إلى 281 قتيلا مع إصابة أكثر من ألف شخص.

وقال الوكالة إنّ 57 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى. وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو إن 11687 شخصا نزحوا بسبب كارثة  تسونامي التي ربما تكون ناجمة عن انهيارات أرضية تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، الذي يقع على مضيق سوندا الفاصل بين جاوة وسومطرة، في وقت متأخر من يوم السبت.

وامتد الدمار الناجم عن موجات تسونامي عبر خمس مقاطعات في الإقليمين، حيث كانت منطقة بانديجلانج على الساحل الغربي لجاوة الأكثر تضرراً. وقال نوجروهو إن إندونيسيا طورت نظامًا للإنذار المبكر خاص بأمواج تسونامي الناجمة عن الزلازل لكن النظام يفتقر إلى إنذار بشأن أمواج تسونامي الناجمة عن الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر أو الثورات البركانية. وتابع "بدون نظام الإنذار المبكر، لا يمكننا رصد احتمالية حدوث تسونامي. ولم يتم رصد أي مؤشرات على أمواج تسونامي وشيكة كما لم يكن لدى الناس الوقت للإخلاء". وقال سايميزار، وهو مسؤول في قرية تيجانج في جزيرة سيبيسي التي تعد أقرب جزيرة للبركان، لشبكة (مترو تي.في. نيوز) التلفزيونية إنّ الموجة الأولى كانت ارتفاعها يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار وتلاها موجه أخرى بارتفاع يقرب من أربعة أمتار.

وقال سكان في مناطق ساحلية لوسائل إعلام إنهم لم يروا أو يشعروا بأي نذر للكارثة كانحسار المياه أو وقوع زلزال قبل أن تجتاح أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين وثلاثة أمتار الشاطئ.

وأعاد تسونامي قبل عطلة عيد الميلاد إلى الأذهان ذكريات تسونامي المحيط الهندي الذي وقع بسبب زلزال يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004 وأسفر عن مصرع 226 ألف شخص في أربعة عشر بلدٍ بينهم ما يربو على 120 ألفا في إندونيسيا.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    أطفال إقليم آتشيه

    في إقليم آتشيه، الذي اعتبر من أكثر المناطق تضررا من موجة تسونامي، يسعى الأطفال إلى الحصول على الحلوى من قبل مساعدي إحدى المنظمات الإنسانية الأسترالية.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    إعادة الإعمار

    المئات من المنازل بنيت في إقليم آتشيه خلال السنوات الخمس التي أعقبت تسونامي,

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    حرقة فقدان الأهل والأحباء

    أمام منزلها الذي دمر بالكامل، تبكي هذه الأم ولديها اللذين لقيا مصرعهما بعدما ضرب تسونامي في 26 من ديسمبر/كانون الأول 2004 سريلانكا. وراح ضحية هذا الزلزال حوالي 230 ألف شخص، 38 ألف منهم في سريلانكا وحدها.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    إطلاق نظام الإنذار المبكر

    في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، انطلق في العاصمة الأندونسية جاكرتا العمل بنظام الإنذار المبكر، وهو نظام تم تطويره في ألمانيا بتكلفة بلغت 45 مليون يورو. وحينها وصف الرئيس الأندونيسي يودويونو النظام بأنه "خطوة دولية مهمة لمواجهة الكوارث الطبيعية".

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    ملايين المشردين

    شرد تسونامي ملايين البشر. وبعد مضي أربع سنوات على الفاجعة، بني 20 ألف مسكن فقط في إقليم آتشيه. في حين لايزال باقي السكان من دون مأوى ولم يجدوا سوى الأكواخ والخيم لتأويهم.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    الكارثة تتحول إلى نقطة جذب سياحية!

    عندما ضرب تسونامي المنطقة في 26 من ديسمبر/كانون الأول عام 2004، أخذ في طريقه سفينة مانمال التي اصطدمت بأحد بيوت المنطقة. واليوم تحولت هذه السفينة إلى قبلة للسائحين.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    مساعدة صيادي كوادالور

    منح الصيادون قوارب ومعدات للصيد في منطقة كوادالور الجنوبية التي شهدت وفاة حوالي 600 شخص. واعتبر هؤلاء من المحظوظين الذين استطاعوا مزاولة عملهم بعد حدوث فاجعة تسونامي.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    لازال البحث عن المأوى مستمراً

    رغم المساعدات الدولية العديدة، إلا أن العشرات من العائلات تسكن جماعة في أكواخ صغيرة.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    دعم ألماني لصناعة الملح في زيغلي

    المؤسسة الألمانية لمكافحة الجوع والفقر أمدت أهالي منطقة زيغلي في إقليم آتشيه بالمساعدات المالية واللوجستية لتطوير حقول صناعة الملح، التي تعد مصدر الرزق الأساسي لسكان المنطقة.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    تركيز المنظمات الإنسانية العالمية على مساعدة النساء

    ركزت العديد من المنظمات الإنسانية العالمية على العنصر النسوي، وحصلت جل النساء في منطقة ناغاباتينام على قروض صغيرة ساعدتهن على القيام بمشاريع ضمنت لهن ولأطفالهن القوت اليومي.

  • default

    خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا

    تدمير كامل

    في إقليم آتشيه شمال سومطرة، دمرت المباني والمنازل ولم يبق في هذا المكان سوى المسجد الذي كان آنذاك قيد البناء.


مختارات

السلطات الإندونيسية تعلن ارتفاع حصيلة موجة تسونامي

أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت مساء السبت مضيق سوندا إثر انفجار بركاني، وأسفر عن مئات الضحايا بين قتيل ومصاب، والحصيلة قابلة للارتفاع، فيما دمر مئات المنازل. (23.12.2018)  

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية وسط مخاوف مما هو أسوأ

طلبت الحكومة الإندونيسية مساعدة دولية في أعقاب زلزال تبعه تسونامي في كارثة أسفرت عن مقتل 832 شخصًا على الأقل، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات. وعرضت دول مجاورة كأستراليا وتايلاند والصين تقديم المساعدة. (01.10.2018)  

إندونيسيا- انتشال أكثر من 1700 جثة و5000 شخص في عداد المفقودين

بعد ثمانية أيام من كارثة زلزال إندونيسيا والتسونامي الذي تبعه، تواصل حصيلة القتلى في الارتفاع، فيما اعتبر سكان قريتين في الجزيرة البالغ عددهم 5000 شخص في عداد المفقودين. أما حصيلة الجثث المنتشلة فقد بلغت 1763 قتيلا. (07.10.2018)  

خمس سنوات على كارثة التسونامي في آسيا  

مواضيع ذات صلة

Indonesien Banten - Schäden nach Tsunami

السلطات الإندونيسية تعلن ارتفاع حصيلة موجة تسونامي 23.12.2018

أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت مساء السبت مضيق سوندا إثر انفجار بركاني، وأسفر عن مئات الضحايا بين قتيل ومصاب، والحصيلة قابلة للارتفاع، فيما دمر مئات المنازل.

ضحايا بالمئات في تسونامي في إندونيسيا بسبب بركان 23.12.2018

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة المد العاتية، التي باتت معروفة باسم "تسونامي" إلى 222 شخصاً على الأقل فيما قارب عدد المصابين الألف شخص. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه أعمال الإنقاذ بحثاً عن مفقودين بين الركام. وسائل الإعلام الأندونيسية ذكرت أن السبب وراء الأمواج العاتية التي اجتاحت المناطق الساحلية حول مضيق سوندا بين جزيرتي سومطرة وجاوا كان نشاطاً بركانياً في إحدى الجزر دفع بكميات مياه هائلة إلى شواطئ محيطة.

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية وسط مخاوف مما هو أسوأ 01.10.2018

طلبت الحكومة الإندونيسية مساعدة دولية في أعقاب زلزال تبعه تسونامي في كارثة أسفرت عن مقتل 832 شخصًا على الأقل، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات. وعرضت دول مجاورة كأستراليا وتايلاند والصين تقديم المساعدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  