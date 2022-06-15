إندونيسياـ إعجاب الكثيرين بفلاديمير بوتين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقاوم أوكرانيا الغزو الروسي منذ ستة أشهر. وتدين العديد من الدول الحرب الروسية العدوانية التي تنتهك القوانين الدولية. إلّا أنّ في إندونيسيا هناك إعجاب كبير بـ "الزعيم القوي" فلاديمير بوتين.
حكم الإعدام بحق الشاب المغربي إبراهيم سعدون في شرق أوكرانيا، يثير مزيدا من القلق. فيما تحاول أسرته وأصدقاؤه مناشدة العالم لإنقاذ حياته تنتشر حملات كراهية وتحريض ضد الشاب، كما يرصد تقرير للقناة الألمانية الأولى "أي آر دي"
وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم "العالم الروسي"، وهو تصور استخدمه المنظرون المحافظون لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين بالروسية.
بعد وصولها إلى كييف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن بلادها ستستمر بدعم أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في إزالة الألغام فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي، مشددة على أنهم لن يملوا من التعاطف مع كييف، "كما يراهن بوتين"!
بينما شهدت كولونيا مظاهرة مؤيدة لروسيا، حمّل الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف برلين مسؤولية وقف شحنات الغاز، مٌرجعا ذلك إلى موقفها من النزاع في أوكرانيا. واتهم ميدفيديف ألمانيا بشن "حرب هجينة" على بلاده.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول