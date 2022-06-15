إندونيسياـ إعجاب الكثيرين بفلاديمير بوتين

بيربوك من كييف: "سنواصل دعم أوكرانيا ولن نمل من التعاطف معها"

بعد وصولها إلى كييف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن بلادها ستستمر بدعم أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في إزالة الألغام فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي، مشددة على أنهم لن يملوا من التعاطف مع كييف، "كما يراهن بوتين"!