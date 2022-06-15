 إندونيسياـ إعجاب الكثيرين بفلاديمير بوتين | العولمة 3000 | DW | 10.09.2022

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العولمة 3000

إندونيسياـ إعجاب الكثيرين بفلاديمير بوتين

تقاوم أوكرانيا الغزو الروسي منذ ستة أشهر. وتدين العديد من الدول الحرب الروسية العدوانية التي تنتهك القوانين الدولية. إلّا أنّ في إندونيسيا هناك إعجاب كبير بـ "الزعيم القوي" فلاديمير بوتين.

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