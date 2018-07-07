إنجلتر تتأهل للمربع الذهبي بعد فوز مستحق على السويد

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كاس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب السويدي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (السابع من تموز/ يوليو 2018) في دور الثمانية من البطولة. وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله هاري ماغواير في الدقيقة 30 قبل أن يسجل ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، ثم الفوز على كولومبيا 4 / 3 بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1. فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي، ثم تغلب على المنتخب السويسري 1 / صفر في دور الستة عشر.

ومن المقرر أن يقابل المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الروسي والكرواتي في وقت لاحق من اليوم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1990 عندما احتل المركز الرابع. ويبحث المنتخب الإنجليزي عن لقبه الثاني في كأس العالم بعدما حصد اللقب مرة واحدة من قبل في نسخة 1966.

والتقى المنتخبان 24 مرة سابقة حيث فاز المنتخب الإنجليزي في ثماني مباريات وتعادلا في تسع مباريات وفاز المنتخب السويدي في سبع مباريات.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز)