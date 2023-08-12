إنجلترا تهزم كولومبيا وتواجه أستراليا في نصف نهائي المونديال

قلب منتخب إنجلترا تأخره بهدف إلى فوز مثير 2/1 أمام نظيره الكولومبي اليوم السبت (12 أغسطس/ آب 2023) ليحجز مقعده في المربع الذهبي لمونديال السيدات 2023 الذي يقام حاليا في أستراليا ونيوزلندا.
وضرب منتخب إنجلترا المرشح للقب، موعدا في الدور قبل النهائي مع نظيره الأسترالي صاحب الأرض، الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزه على فرنسا السبت أيضا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما السلبي في بريزبين.
إنجلترا تنتفض بعد تأخرها بهدف
وأمام 75 ألف متفرّج في سيدني معظمهم شجعوا كولومبيا، تأخر منتخب إنجلترا بطل أوروبا، بهدف أمام منتخب كولومبيا مفاجأة البطولة، والذي تغلب على ألمانيا في دور المجموعات. ورغم فوزها على ألمانيا، لم تكن كولومبيا، المصنّفة 25 عالمياً، مرشّحة للفوز على إنجلترا الرابعة عالمياً.
وخلافاً لمجريات اللعب، وضعت ليسي سانتوس منتخب كولومبيا في المقدمة قبل استراحة الشوطين، بعد مجهود فردي رائع (44) وعبر تسديدة عرفت طريقها لشباك حارسة المرمى الإنجليزية ماري إيربس.
لاعبة كولومبيا، ليسي سانتوس، تحتفل بالتسجيل في مرمى إنجلترا قبل استراحة الشوطين، بعد مجهود فردي رائع. (12/8/2023)
وارتكبت كاتالينا بيريز حارسة مرمى كولومبيا خطأ فادحا وسمحت لتسديدة لورين هيمب بالمرور من بين يديها في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، تقمصت المهاجمة أليسيا روسّو دور البطولة وأحرزت هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة 63 مستغلة تمريرة جورجيا ستانواي، لتحجز بطاقة التأهل للمنتخب الإنجليزي.
وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2/ 1 بعد التمديد، وتلعب الأربعاء مع السويد التي واصلت نتائجها الرائعة وأطاحت اليابان بطلة العالم عام 2011 بنتيجة 2/1.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 15 و16 أغسطس/ آب الجاري وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 بينما تقام المباراة النهائية يوم 20 من الشهر نفسه.
ص.ش/أح (د ب أ، أ ف ب )
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ألكسندرا بوب، المانيا
خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أليكسيا بوتياس، اسبانيا
اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أسيسات أوشوالا، نيجيريا
نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
مارتا، البرازيل
مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية
نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
بيرنيل هاردير، الدنمارك
تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أدا هيغربيرغ، النرويج
منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ماري فولير، أستراليا
اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
كيرا وولش، إنجلترا
في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.
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أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ساكي كوماغاي، اليابان
اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.