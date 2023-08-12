إنجلترا تهزم كولومبيا وتواجه أستراليا في نصف نهائي المونديال

قلب منتخب إنجلترا تأخره بهدف إلى فوز مثير 2/1 أمام نظيره الكولومبي اليوم السبت (12 أغسطس/ آب 2023) ليحجز مقعده في المربع الذهبي لمونديال السيدات 2023 الذي يقام حاليا في أستراليا ونيوزلندا.

وضرب منتخب إنجلترا المرشح للقب، موعدا في الدور قبل النهائي مع نظيره الأسترالي صاحب الأرض، الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزه على فرنسا السبت أيضا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما السلبي في بريزبين.

إنجلترا تنتفض بعد تأخرها بهدف

وأمام 75 ألف متفرّج في سيدني معظمهم شجعوا كولومبيا، تأخر منتخب إنجلترا بطل أوروبا، بهدف أمام منتخب كولومبيا مفاجأة البطولة، والذي تغلب على ألمانيا في دور المجموعات. ورغم فوزها على ألمانيا، لم تكن كولومبيا، المصنّفة 25 عالمياً، مرشّحة للفوز على إنجلترا الرابعة عالمياً.

وخلافاً لمجريات اللعب، وضعت ليسي سانتوس منتخب كولومبيا في المقدمة قبل استراحة الشوطين، بعد مجهود فردي رائع (44) وعبر تسديدة عرفت طريقها لشباك حارسة المرمى الإنجليزية ماري إيربس.

لاعبة كولومبيا، ليسي سانتوس، تحتفل بالتسجيل في مرمى إنجلترا قبل استراحة الشوطين، بعد مجهود فردي رائع. (12/8/2023)

وارتكبت كاتالينا بيريز حارسة مرمى كولومبيا خطأ فادحا وسمحت لتسديدة لورين هيمب بالمرور من بين يديها في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقمصت المهاجمة أليسيا روسّو دور البطولة وأحرزت هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة 63 مستغلة تمريرة جورجيا ستانواي، لتحجز بطاقة التأهل للمنتخب الإنجليزي.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2/ 1 بعد التمديد، وتلعب الأربعاء مع السويد التي واصلت نتائجها الرائعة وأطاحت اليابان بطلة العالم عام 2011 بنتيجة 2/1.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 15 و16 أغسطس/ آب الجاري وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 بينما تقام المباراة النهائية يوم 20 من الشهر نفسه.

ص.ش/أح (د ب أ، أ ف ب )