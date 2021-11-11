إنجلترا تكتسح ألبانيا وتقترب من التأهل للمونديال.. وإيطاليا تتعادل مع سويسرا

وضع المنتخب الإنجليزي قدما في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الكاسح 5 / صفر على نظيره الألباني اليوم الجمعة (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وشهدت نفس الجولة بنفس المجموعة فوز المنتخب البولندي على مضيفه منتخب أندورا 4 / 1 والمجر على سان مارينو 4 / صفر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره البولندي لتنحصر بطاقتا التأهل إلى النهائيات وإلى الملحق الأوروبي من هذه المجموعة بين منتخبي إنجلترا وبولندا.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل فقط من مباراته الأخيرة في التصفيات أمام سان مارينو يوم الاثنين المقبل ليضمن التأهل مباشرة إلى النهائيات فيما يحتاج المنتخب البولندي إلى الفوز على المجر وخسارة إنجلترا أمام سان مارينو ليحسم فارق الأهداف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

اسكتلندا تضمن اللعب في الملحق

وفي في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية فاز منتخب اسكتلندا على مضيفه منتخب مولدوفا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز المنتخب الدنماركي على ضيفه جزر فاروه 3 / 1 وفوز النمسا على إسرائيل 4 / 2.

وسجل هدفي المنتخب الإسكتلندي ناتان باترسون وتشي أدامز في الدقيقتين 38 و65.

ورفع المنتخب الإسكتلندي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد مولدوفا عن نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

وتظل فرص المنتخب الاسكتلندي قائمة للتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة، وذلك بعد أن ضمن حصوله على المركز الثاني في هذه المجموعة بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في التصفيات مباشرة إلى مونديال قطر، فيما تلعب المنتخبات، التي احتلت المركز الثاني في التصفيات، الملحق الأوروبي حيث ينضم لهم أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا.

إيطاليا تقع في فخ التعادل

وفي الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة سقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه السويسري خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، والتي شهدت أيضا فوز إيرلندا الشمالية على ليتوانيا 1 / صفر.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله سيلفن ويدمير في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 36.

وأهدر جيورجينيو ركلة جزاء للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني.

تعادل ثمين لمصر

وفي التصفيات الإفريقية لحقت مصر بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم، بتعادلها الثمين مع مضيفتها أنغولا 2-2 الجمعة في لواندا في الجولة الخامسة قبل الأخير من منافسات المجموعة السادسة.

وتقدمت أنغولا بهدفين لهيلدر كوستا ومبالا نزولا من ركلة جزاء، وردت مصر عبر محمد النني وأكرم توفيق إثر تمريرتين حاسمتين من نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح.

واستغل الفراعنة جيدا خسارة ليبيا المطاردة المباشرة أمام الغابون صفر-1 ليحجزوا بطاقة المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم في صدارتها الى 11 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الغابون ضيفتهم في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

وتوقفت المباراة ثلاث مرات بعد اقتحام مشجعي أنغولا ملعب المباراة لالتقاط صورة مع صلاح.

وباتت مصر رابع المتأهلين الى الدور الحاسم بعد المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (العاشرة) ومالي (الخامسة) إلى الدور الحاسم.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)