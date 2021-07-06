 إنجلترا تقلب الطاولة على إسبانيا وتصعد لنصف نهائي السيدات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.07.2022

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رياضة

إنجلترا تقلب الطاولة على إسبانيا وتصعد لنصف نهائي السيدات

بعد انتهاء المباراة بالتعادل بشوطيها، حسم منتخب إنجلترا الأمور لمصلحته في الوقت الإضافي، وقلب الطاولة على المنتخب الإسباني ليتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات المقامة في بريطانيا. وبذلك ودع المنتخب الإسباني البطولة.

أدرك المنتخب الإنجليزي أدرك التعادل عبر لاعبته إيلا تون في الدقيقة 84.

أدرك المنتخب الإنجليزي أدرك التعادل عبر لاعبته إيلا تون في الدقيقة 84.

 

قلب منتخب إنجلترا الطاولة على نظيره الإسباني، وواصل مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات (يورو 2022)، بعدما تغلب على منافسه 2 / 1 بعد التمديد، اليوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2022)، في دور الثمانية للبطولة القارية المقامة في بريطانيا.

مختارات

كشفت إحصائيات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني "إيه آر دي" أن أكثر من مليوني مشاهد في ألمانيا تابعوا المواجهة بين سيدات البرتغال وسويسرا في منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم أوروبا 2022 للسيدات.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، بعدما تسابقت لاعبات الفريقين في إضاعة الفرص لهز الشباك طوال الـ45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، بادر منتخب إسبانيا بالتسجيل عن طريق إستير غونزاليس في الدقيقة 54، غير أن المنتخب الإنجليزي أدرك التعادل عبر لاعبته إيلا تون في الدقيقة 84، ليلجأ المنتخبان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتحديد المنتخب المتأهل منهما.

وفي الوقت الإضافي، حسم منتخب إنجلترا الأمور لمصلحته، بعدما أضاف الهدف الثاني من خلال جورجيا ستانواي في الدقيقة 96، فيما فشل منتخب إسبانيا في تسجيل هدف التعادل والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح، خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليودع المسابقة.

غدا تقام المباراة الثانية في دور الثمانية بلقاء يجمع المنتخب الألماني الطموح وجاره النمساوي.

 

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)

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     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

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  • Fridolina Rolfö

     يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

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