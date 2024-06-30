  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
عالم الرياضةأوروبا

إنجلترا تقصي سلوفاكيا بعد التمديد وتبلغ ربع نهائي يورو 2024

٣٠ يونيو ٢٠٢٤

عادت إنجلترا من بعيد في مواجهة سلوفاكيا عندما أدركت التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يمنحها قائدها هاري كين هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول وبطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

https://p.dw.com/p/4hhTj
أهدى هاري كين منتخب بلاده بطاقة العبور للدور ربع النهائي
أهدى هاري كين منتخب بلاده بطاقة العبور للدور ربع النهائيصورة من: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

قلب منتخب إنجلترا (إنكلترا) تأخره بهدف أمام نظيره السلوفاكي إلى فوز 1/2، اليوم الأحد (30 حزيران/يونيو 2024)، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا.

وانتظر المنتخب الإنجليزي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليسجل له نجمه جود بلينغهام هدفاً رائعاً تعادل به مع نظيره السلوفاكي الذي سجل له إيفان سكرانز هدف التقدم في الدقيقة 25.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، وسجل منتخب إنجلترا هدفه الثاني عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية، نظيره السويسري في دور الثمانية، حيث تأهل الأخير لهذا الدور بعد فوزه على إيطاليا حامل اللقب 2 /صفر، أمس السبت. وستقام مواجهة إنجلترا وسويسرا يوم السادس من تموز / يوليو المقبل في مدينة دوسلدورف.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)