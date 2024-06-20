إنجلترا تفشل في حسم تأهلها مبكرا إلى ثمن نهائي يورو 2024

فشل المنتخب الإنكليزي في حسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 واللحاق بألمانيا أول المتأهلين، عقب تعادله أمام الدنمارك ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة. وفي المجموعة نفسها فرضت صربيا تعادلا على سلوفينيا.

فرض المنتخب الدنماركي التعادل على نظيره الإنجليزي 1/1، اليوم الخميس (20 يونيو/ حزيران 2024)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

ورفع منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة، فيما حصل منتخب الدنمارك على نقطته الثانية، متساويا في ذلك مع منتخب سلوفينيا، ويتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقدم منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين في الدقيقة 18، وأدرك المنتخب الدنماركي التعادل عن طريق مارتن هوليماند في الدقيقة 34.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفيني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من البطولة، والتي ستشهد كذلك مواجهة بين صربيا والدنمارك.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة متسلحا بهجوم مكون من القائد هاري كين، فيما لعب بوكايو ساكا على الجهة اليمنى، وفيل فودين على الجهة اليسرى. على الجانب الآخر، تسلح المنتخب الدنماركي بخدمات قائده ونجمه المخضرم كريستيان إريكسن، بالإضافة للمهاجم كاسبر هويلوند.

وفي الدقيقة 18 سجل هاري كين الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، بعدما قام كايل والكر بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى، وخطف الكرة من فيكتور كريستانسن، مدافع الدنمارك، ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ويلعب كرة عرضية وصلت إلى كين ليضعها في الشباك.

وسجل المنتخب الدنماركي هدف التعادل عن طريق مارتن هوليماند في الدقيقة 34، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالقائم الأيمن للمرمى وتهز الشباك.

وبعد التعادل أصبح المنتخب الدنماركي الأكثر خطورة واستحواذا على الكرة وسيطرة على المباراة، لكن النتيجة لم تتغير وليطلق الحكم صافرة النهاية وتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لهدف.

لاعب المنتخب الصربي البديل لوكا يوفيتش يحتفل بتحقيقه لهدف التعادل مع سلوفينيا. صورة من: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

صربيا تحرم سلوفينيا من فوزها الأوّل بهدفٍ متأخّر

وفي مباراة سابقة اليوم حرمت صربيا سلوفينيا من تحقيق فوزها الأوّل في ثاني مشاركة لها بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا عام 1991، بعدما فرضت عليها تعادلاً متأخراً 1-1 الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن كأس أوروبا لكرة القدم.

على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ، كانت سلوفينيا في طريقها إلى تحقيق فوزٍ أوّل بهدف الظهير الأيمن جان كارنيتشنيك (69)، لكن البديل لوكا يوفيتش عادل النتيجة في وقتٍ متأخّر (90+5).

ولا تزال الفرصة سانحة أمام المنتخبين لعبور دور المجموعات، بعدما رفعت سلوفينيا رصيدها إلى نقطتين عقب التعادل مع الدنمارك 1-1 في الجولة الأولى، فيما حققت صربيا أول نقطة عقب خسارتها أمام إنجلترا 0-1.

وقال دراغان ستويكوفيتش مدرب المنتخب الصربي "لن نستسلم، النتيجة جاءت كمكافأة لإيماننا. بالنسبة إلى الكثيرين كانت المباراة قد انتهت، ولكن ليس بالنسبة لنا".

بدوره، اعتبر ماتياج كيك مدرب المنتخب السلوفيني أن "الرياضة عموماً وكرة القدم يُمكن أن تكون قاسية لكن أنا واثق أن هذا الفريق سيحصل على ما يريده يوماً ما". وأضاف "أشعر بالإحباط والفخر. أشكر اللاعبين على قتالهم وعلى ما قدّموه اليوم".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)