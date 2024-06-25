إنجلترا تتصدر مجموعتها والدنمارك مع سلوفينيا إلى ثمن النهائي

حسمت إنجلترا صدارة مجموعة في يورو 2024، بتعادلها السلبي مع سلوفينيا، التي تأهّلت إلى ثمن النهائي بحلولها بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، خلف الدنمارك، التي بدورها تعادلت سلباً مع صربيا لتواجه ألمانيا في ثمن النهائي.

أنهت إنجلترا مشوارها في دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 (يورو 2024) في صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادلها سلبيا اليوم الثلاثاء (25 يونيو/حزيران 2024) مع سلوفينيا التي تأهلت أيضا إلى مراحل خروج المغلوب بالبطولة القارية.

وفي المباراة التي أقيمت في كولونيا، تابعت إنجلترا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بفوز إسبانيا على ألبانيا في المجموعة الثانية الإثنين، عكس صورة باهتة منذ بداية البطولة بسقوطها في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً بعد الدنمارك 1-1 وفوزها على صربيا بهدف نظيف افتتاحاً.

ورغم الانتقادات التي طالت مدرب "الأسود الثلاثة"، منح غاريث ساوثغيت الثقة للاعبيه الذين خاضوا المباراتين الأوليين مع تغيير وحيد حيث دعّم خط وسطه باللاعب كونور غالاغر ووضع المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء.

في المقابل، دخلت سلوفينيا بإشراف ماتياج كيك والمتعادلة مع الدنمارك وصربيا بالنتيجة عينها 1-1 اللقاء بهدف عدم الخسارة للاحتفاظ بآمالها في التأهل، وهذا ما تمكنت من تحقيقه.

واعتقدت إنجلترا أنها افتتحت التسجيل بعد مجهود من المدافع كيران تريبييه على الجهة اليسرى إلى فيل فودن الذي مرر كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة إلى بوكايو ساكا تابعها في المرمى الخالي، إلاّ أنّ الحكم المساعد رفع راية التسلل على لاعب مانشستر سيتي (20). وكاد أفضل هداف في صفوف إنجلترا القائد هاري كاين يمنح التقدم لفريقه، إلا أنه وصل متأخراً لعرضية تريبييه على الجهة اليسرى (40).

ولم يشذ الشوط الثاني عن الأول، حيث بدت إنجلترا عاجزة عن هز الشباك برغم التغييرات التي اعتمدها ساوثغيت وأبرزها إخراج غالاغر وساكا وفودن وإدخال كوبي ماينو وكول بالمر وأنتوني غوردون الذي انتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليمرر إلى كاين وبدوره إلى بالمر الذي سدد بقدمه اليسرى كرة التقطها بسهولة الحارس يان أوبلاك.

و ينتظر منتخب إنجلترا في الدور الثاني مواجهة إما هولندا ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

أما منتخب سلوفينيا فقد تأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني بعدما احتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ليحجز مكانه ضمن أفضل أربعة ثوالث في الدور الأول.

وتساوى منتخب سلوفينيا مع رصيد الدنمارك صاحب المركز الثاني بعد تعادله في نفس التوقيت أمام صربيا الذي تذيل الترتيب برصيد نقطتين وودع من الدور الأول.

الدنمارك تواجه ألمانيا في ثمن النهائي

وانتزع منتخب الدنمارك وصافة المجموعة الثالثة بعد التساوي مع سلوفينيا في فارق الأهداف ومعدل الأهداف المسجلة وكذلك الإنذارات. صورة من: Christian Kolbert/kolbert-press/IMAGO

وفي المباراة الأخرى، عجزت الدنمارك عن تحقيق فوزٍ جديدٍ على صربيا خلال مواجهتهما في ميونيخ، بعد فوزها بالمواجهات الثلاث بينهما سابقاً منذ حصول صربيا على استقلالها الأخير في 2006.

أما صربيا، ففشلت في الفوز للمباراة الثامنة توالياً في البطولات الكبرى، منذ فوزها على كوستاريكا 1-0 في كأس العالم 2018، وودّعت البطولة تحت ناظري نجم كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش.

وانتظر الدنماركيون حتّى الدقيقة 21 لتشكيل الخطورة عبر كريستيان إريكسن بتسديدة قوية أبعدها الحارس بريدراغ رايكوفيتش (21). ومنع رايكوفيتش فرصة تسجيلٍ ثانية بتسديدة لراسموس هويلوند من على حافة المنطقة إلى يمين المرمى تصدّى لها ببراعة (32).

وأهدر يوناس ويند غير المراقب فرصة خطيرة حين تسرّع بالتسديد بعيداً فوق المرمى (39). ولم يتمكّن المنتخب الصربي بقيادة مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش من تسديد أي كرة على المرمى وواحدة فقط خارجه طوال الشوط الأوّل.

واعتقد الصرب أنهم افتتحوا التسجيل عبر يواكيم أندرسن بالخطأ في مرماه، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل على البديل لوكا يوفيتش الذي سدّد الكرة أوّلاً (53). جرّب ميتروفيتش خطف هدف بتسديدة من الجانب الأيسر لكن تسديدته مرّت إلى جانب القائم الأيسر للحارس (81).

وكاد سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش أن يخطف الفوز لصربيا بتسديدة من على مشارف المنطقة سهلة بين يدي الحارس كاسبر شمايكل الذي تصدّى للتسديدة الوحيدة للصرب في المباراة (90+2).

وانتزع منتخب الدنمارك وصافة المجموعة الثالثة بعد التساوي مع سلوفينيا في فارق الأهداف ومعدل الأهداف المسجلة وكذلك الإنذارات.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم الاحتكام لنتائج الفريقين في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 حيث تفوق منتخب الدنمارك بحلوله تاسعا في التصنيف بينما جاءت سلوفينيا في المركز 15

وبحلوله وصيفا تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة قوية ضد ألمانيا ، منظم البطولة ومتصدر المجموعة الأولى.

أما منتخب سلوفينيا، فسينتظر في الدور الثاني مواجهة إما منتخب البرتغال متصدر المجموعة السادسة أو متصدر المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا ورومانيا.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)