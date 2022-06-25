"إنجاز هائل ولكن!".. بايدن يوقع قانون ضبط حيازة الأسلحة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت (25 حزيران/يونيو 2022) مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونًا، وهو أول إصلاح اتحادي رئيسي متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود، وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.



وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه زوجته جيل: "هذا يوم عظيم"، وأضاف في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف الأطلسي في أوروبا: "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت يوم الخميس للمرة الأولى أن الدستور الأمريكي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس. ووضع قيود على حمل السلاح قضية خلافية في البلاد منذ وقت طويل، وتكررت محاولات لوضع ضوابط جديدة لمبيعات الأسلحة دون جدوى. وقال بايدن إنه سيستضيف في تموز/يوليو فعالية لضحايا العنف المسلح بمناسبة توقيع القانون، وأضاف: "كانت رسالتهم لنا هي القيام بشيء ما... وقد فعلناه اليوم".



وينصّ القانون على التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسنّ قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة موقتًا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدًا على الآخرين.

لكنه لا يشمل اجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبًا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقّق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.



وفي إشارة إلى الجمود السياسي في الكونغرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال بايدن إن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين إنجاز "هائل"، وأردف: "في وقت يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء في واشنطن، قمنا بأمر مهم... أعلم أن هناك عملًا كثيرًا يتعين القيام به ولن أستسلم أبدًا".

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)