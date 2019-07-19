إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئين يُتوج ببطولة العالم لكرة اليد

توج المنتخب المصري ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما بتغلبه على المنتخب الألماني بنتيجة (32ـ28) اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019) في المباراة النهائية بمقدونيا. وكان المنتخب المصري قد أنهى الشوط الأول متقدما بفارق ستة أهداف بنتيجة (19ـ13)

وهذه هي المرة الأولى التي تنال فيها مصر لقب البطولة، كما أنه اللقب العالمي الأول لكرة اليد المصرية منذ الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 التي أقيمت في القاهرة.

وتألق الثنائي أحمد هشام وحسن وليد، وأحرز كل منهما ثمانية أهداف، كما لعب مازن رضا دورا مهما في فوز ناشئي مصر بتسجيله سبعة أهداف.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على البرتغال (41 ـ 36) في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب الألماني بفوزه على الدنمارك (31 ـ23) في ذات الدور.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره البرتغالي (35 ـ27). وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بفارق أربعة نقاط وبنتيجة (15ـ11)، واستطاع الحفاظ على الفارق في الشوط الثاني الذي أنهاه بنتيجة (20 ـ16) لينهي المباراة فائزا (35ـ27).

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)