 إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئين يُتوج ببطولة العالم لكرة اليد | عالم الرياضة | DW | 18.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئين يُتوج ببطولة العالم لكرة اليد

توج المنتخب المصري لكرة اليد تحت 19 عاما بلقب بطولة العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

Handball WM | Ägypten - Schweden (picture-alliance/Zuma Press/Bildbyran/L. Thunman)

توج المنتخب المصري ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما بتغلبه على المنتخب الألماني بنتيجة (32ـ28) اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019) في المباراة النهائية بمقدونياوكان المنتخب المصري قد أنهى الشوط الأول متقدما بفارق ستة أهداف بنتيجة (19ـ13)

وهذه هي المرة الأولى التي تنال فيها مصر لقب البطولة، كما أنه اللقب العالمي الأول لكرة اليد المصرية منذ الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 التي أقيمت في القاهرة.

مختارات

وتألق الثنائي أحمد هشام وحسن وليد، وأحرز كل منهما ثمانية أهداف، كما لعب مازن رضا دورا مهما في فوز ناشئي مصر بتسجيله سبعة أهداف.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على البرتغال (41 ـ 36) في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب الألماني بفوزه على الدنمارك (31 ـ23) في ذات الدور.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره البرتغالي (35 ـ27). وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بفارق أربعة نقاط وبنتيجة (15ـ11)، واستطاع الحفاظ على الفارق في الشوط الثاني الذي أنهاه بنتيجة (20 ـ16) لينهي المباراة فائزا (35ـ27).

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

  • Asian Cup Fußball | Irak - Palästina (picture-alliance/dpa/AAP/P. Miller)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة آسيا

    للمرة الثانية بعد 1996 ستكون الإمارات العربية المتحدة البلد المضياف لبطولة آسيا (5 يناير حتى 1 فبراير). والمدافع عن اللقب هي أستراليا. ولأول مرة سيشارك 24 عوض 16 فريقا في الجولة النهائية. والفائز سيمثل الاتحاد الآسيوي في كأس كونفدرالية الفيفا 2021.

  • Handball WM in Frankreich - Spiel Deutschland vs. Ungarn | Patrick Groetzki (Reuters/C. Platiau)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في كرة اليد

    لأول مرة ستُقام البطولة العالمية في هذه الرياضة في بلدين: ألمانيا والدنمارك (من 10 يناير حتى 27 يناير). وعند إثارة مشاركة محلية في البطولة العالمية لكرة اليد يفكر الكثير من المعجبين في إنجاز المنتخب الألماني في 2007 عندما حصلت ألمانيا على اللقب أمام الجمهور المحلي، وكافة ألمانيا كانت في حمى كرة اليد. فهل ستتكرر هذه الفرحة مرة أخرى هذا العام؟

  • Super Bowl LII-Philadelphia Eagles vs New England Patriots Zach Ertz (USA TODAY Sports/W. Townson)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة الممتازة

    دوما في الأحد الأول من فبراير ينظر عالم الرياضة إلى أمريكا حيث تُقام المباراة النهائية في دوري كرة اليد الأمريكية، فحوالي مليار شخص تابعوا على مستوى العالم الحدث في السنة الماضية عندما انتصر فريق فيلاديلفيا على نيو إنغلاند باتريوتس. فمن سينتزع لقب البطولة في 2019؟

  • FIS Alpine Skiing World Cup in Parpan-Lenzerheide - Bode Miller (picture-alliance/dpa/J.-C. Bott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في التزحلق على الجليد

    المتسابقون على الجليد يختبرون أنفسهم ضمن خمس منافسات، المنحدر يُعتبر تخصصا عاليا في رياضة التزحلق على الجليد، لأن المسافة هي الأطول والرياضيون تصل سرعتهم إلى 140 كم في الساعة. وهذه المرة تُقام البطولة العالمية في السويد من الـ 5 إلى الـ 17 فبراير. وقبل سنتين فاز الألماني فليكس نويرويتر بالبرونزية في التزحلق المنعرج، وكانت الميدالية الوحيدة للمنتخب الألماني.

  • Formel 1 Großer Preis von Brasilien (Getty Images/L.Baron)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    فورمول واحد

    الموسم الـ 70 للبطولة العالمية لسباقات الفورمولا واحد على الأبواب: يبدأ في الـ 17 من مارس في ملبورن الأسترالية وينتهي في الأول من كانون أول/ديسمبر في أبو ظبي. ويشمل البرنامج في المجموع 21 سباقا بما في ذلك ألمانيا في حلبة هوكينهايم. والسؤال هل سيتمكن سائق من التغلب على المدافع عن اللقب وبطل العالم خمس مرات لويس هاملتون؟

  • Deutschland Eishockey-WM: USA - Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الهوكي على الجليد

    المؤهلون هم المشتبه بهم العاديون: روسيا وكندا وتشيكيا والسويد. وأحرز السكاندينافيون في السنتين الماضيتين اللقب. فهل سينجحون في إحراز الانتصار للمرة الثالثة على التوالي؟ وألمانيا تحتل في البطولة العالمية في سلوفاكيا (10 حتى 26 مايو) مرتبة هامشية. لكن المنتخب الألماني في الألعاب الأولمبية فاز في كوريا الشمالية بالميدالية الفضية.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Imago/Bildbyran/v. Wivestad Grott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    نهائي بطولة أبطال الدوري

    ريال مدريد، ريال مدريد وريال مدريد هو الفائز في السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه المرة تُقام المباراة الأخيرة في العاصمة الإسبانية، لكن في ملعب الخصم أتلتيكو في الأول من يونيو. ومن بين أربعة في المجموع ماتزال ثلاث فرق ألمانية ـ بايرن ميونيخ وشالكه 04 وبوروسيا دورتموند ـ ممثلة في الدرجة الملكية.

  • Afrika-Cup Pokal (picture alliance/dpa/N. Bothma)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    كأس إفريقيا

    هناك تغييران هامان في هذه البطولة القارية: لأول مرة يشارك 24 عوض 16 فريقا في البطولة. وهذه المسابقة التي تُقام مرة في كل سنتين ستُنظم لأول مرة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وليس في كانون الثاني/يناير. ومن خلال تغيير هذه المواعيد يُراد تفادي المشاكل في تفرغ اللاعبين من الأندية الأوروبية. والمدافع عن اللقب هي الكاميرون.

  • USA Frauenfussball SheBelieves Cup Deutschland - England (picture alliance/AP Photo/N. K. Murray)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم لكرة القدم للنساء

    بطل العالم مرتين هن لاعبات كرة القدم الألمانية. وقبل 12 سنة انتزع المنتخب الألماني للمرة الأخيرة اللقب. وبعد الإقصاء من البطولة الأوروبية في 2017 والتغيير المتجدد للمدرب لم تعد ألمانيا في البطولة العالمية في فرنسا (7 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو) المؤهل لنيل اللقب. والمدافع عن اللقب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Europaspiele Baku 2015 Schlussfeier (Reuters/S. Nenov)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الألعاب الأوروبية

    عدة أمم تتبارى في 21 نوعا من الرياضات. فالألعاب الأولمبية المصغرة الأوروبية تُقام بعد ألعاب باكو 2015 للمرة الثانية، وهذه المرة في مينسك بروسيا البيضاء (من الـ 21 حتى الـ 30 يونيو). وبهذا تسمح اللجان الأولمبية الأوروبية بإقامة هذه الألعاب مرة أخرى في بلد لا يعبأ بحقوق الإنسان.

  • Spanien Tour de France 2006 Val-d'Aran (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    سباق فرنسا

    للمرة الـ 106 يجابه سائقو الدراجات في إطار أشهر سباق للدراجات في العالم شوارع فرنسا من الـ 29 حزيران/يونيو حتى الـ 21 تموز/يوليو. وفي البداية ستحصل إطلالة على البلد المجاور بلجيكا: فالمحطة الأولى ستكون بروكسل. وستة من بين الفائزين السبعة الأخيرين كانوا بريطانيين من فريق سكاي الذي يشارك في 2019 في سباقه الأخير. فهل تحصل هذه المرة مفاجئة؟

  • Rugby World Cup 2015 Finale Neuseeland gegen Südafrika (Reuters/H. Browne)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في الرغبي

    إنها من التظاهرات الرياضية المحبوبة في العالم: وكادت ألمانيا تتأهل للمرة الأولى لبطولة العالم في الرغبي، لكن أوشكت على ذلك فقط. والمدافع عن اللقب في اليابان من الـ 20 أيلول/سبتمبر حتى الـ 2 تشرين ثان/نوفمبر هي نيوزيلاندا التي أحرزته ثلاث مرات.

  • Leichtathletik Weltmeisterschaft 2017 in London Gesa Krause (Picture-alliance/Sven Simon)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في ألعاب القوى

    بالنسبة إلى الرياضيين ستكون بطولة العالم في قطر (28 أيلول/سبتمبر حتى 6 تشرين أول/أكتوبر) تحديا كبيرا. وبسبب الحر المفرط يجب على متسابقي الماراتون الانطلاق في منتصف الليل. وحتى مسابقة المشي ستنطلق في ذلك الموعد. "كل هذا جديد ومثير"، يقول رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو.


مختارات

عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

مجموعة من الأحداث الرياضية ستشد إليها الانتباه في عام 2019، أبرزها بطولة العالم في كرة اليد وبطولة كأس آسيا في الإمارات وكأس أمم أفريقيا الذي سينظم لأول مرة في الصيف ونالت مصر شرف تنظيمه. (10.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Afrika-Cup 1992 - Elfenbeinküste - Ghana

نهائيات لا تنسى في تاريخ بطولة أمم إفريقيا 19.07.2019

بطولة الأمم الإفريقية لديها سحرها ووقعها خاص لدى عشاق الدائرة المستديرة في القارة السمراء. وهناك من نهائيات البطولة ما بقي خالدا في الذاكرة الجماعية الإفريقية.

BdTD Ägypten Luxor Grab von Pharao Tutanchamun restauriert

قناة أمريكية ستنقل فتح مقبرة فرعونية على الهواء مباشرة 05.04.2019

أعلنت قناة تليفزيونية أمريكية، أنها ستنقل على الهواء مباشرة، فتح قبر مومياء مصرية قديمة في مقبرة تعود ربما لأحد النبلاء الفرعونيين. وتأتي هذه الخطوة غير المألوفة في إطار تعاون تم بين القناة وبين وزارة الآثار المصرية.

Afrika-Cup 2019 | Ägypten vs. Simbabwe | TOR Ägypten

مصر تفوز بصعوبة على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 21.06.2019

كان بمقدور منتخب مصر أن يسجل أهدافا كثيرة في بداية لقائه مع زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، وفي الشوط الثاني كاد أن يقع في فخ التعادل لكن المباراة انتهت بفوزه 1-صفر بهدف جناحه محمود "تريزيغيه".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئين يُتوج ببطولة العالم لكرة اليد

بوندسليغاـ هوفنهايم يسقط أمام فرانكفورت ولايبزيغ يكتسح برلين

دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني

في انطلاق الموسم الجديد.. تعادل مخيب لبايرن مع ضيفه برلين

انتقال كوتينيو المحتمل إلى بايرن.. صفقة مربحة لجميع الأطراف

نيمار قد يبعد كوتينيو عن عملاق أوروبي