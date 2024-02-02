إنجاز تاريخي.. الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا!

لأول مرة في تاريخه، تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد الفوز على طاجيكستان. وكانت أفضل نتيجة لمنتخب "النشامى" بلوغه الدور ربع النهائي في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011.

بلغ الأردن الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، المقامة بنسختها الثامنة عشرة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على طاجيكستان 1-0 الجمعة (الثاني من شباط/فبراير 2024)على استاد أحمد بن علي أمام 35530 متفرجًا.

وسجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف هدف المباراة الوحيد خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66، بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الأردن عبدالله نصيب به وتحولت إلى الشباك.

وكانت أفضل نتيجة للأردن بلوغه الدور ربع النهائي في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011. ويلتقي الأردن الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية المقررة لاحقًا اليوم.

وكان منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، تأهل للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة. وحل المنتخب الأردني في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي ضمت معه منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، برصيد 4 نقاط، قبل أن يتغلب 3-2على منتخب العراق، في دور الـ16 للبطولة.

وفي المقابل، صعد منتخب طاجيكستان لمرحلة خروج المغلوب، بعدما جاء وصيفًا للمجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات قطر ولبنان والصين، برصيد 4 نقاط، قبل أن يفوز في دور الـ16 على منتخب الإمارات 5-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مجريات المباراة التاريخية لـ"النشامى"

وكانت الفرصة الخطيرة الأولى للأردن من تسديدة ليزن النعيمات بيسراه من خارج المنطقة مرت إلى جانب القائم (3). رد عليه شيرفوني ماباتشويف من داخل المنطقة بكرة ارتدت من العارضة (15). ومرر محمود مرضي كرة ماكرة عند القائم البعيد ارتمى عليها النعيمات لكنه سدد في الشباك الخارجية (30). وبعد لعبة مشتركة رائعة، سدد علوان كرة قوية أفلتت من يدي الحارس الأوزبكي رستم يتيموف وتهيأت أمام رجائي عايد سددها ضعيفة بيد يدي الحارس (32).

وأخطأ مدافع الاردن سالم العجالين في السيطرة على إحدى الكرات، فانتزعها ماباتشويف منفردًا بالحارس الأردني يزيد أبو ليلى، لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (52). ونجح المنتخب الأردني في افتتاح التسجيل بعد محاولات عدة إثر ركلة ركنية وكرة رأسية من المدافع عبدالله نصيب ارتطمت بصدر فهدات هانونوف وتحولت بالخطأ داخل المرمى من مسافة قريبة (66).

ومن هجمة مرتدة سريعة، قام يزن النعيمات بمجهود فردي رائع ومرر كرة متقنة باتجاه التعمري داخل المنطقة لكن الأخير تسرع في التسديد (71). وتصدى أبو ليلى لكرة قوية سددها اليشير شوكوروف من خارج المنطقة (72). وحاول المنتخب الطاجيكي الذي يشارك في البطولة للمرة الاولى في تاريخه، تعديل النتيجة لكنه ترك مساحات واسعة في دفاعه لم يحسن المنتخب الاردني استغلالها لتبقى النتيجة على ما هي عليه.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب)