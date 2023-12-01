لكن مع ذلك أخفقت الأندية السعودية في جلب عدد من الأسماء الرنانة، كليونيل ميسي وكيليان مبامي ومحمد صلاح، رغم الإغراءات المالية. كما أدت الانتقالات إلى انتقادات من أصوات أوروبية بحكم أن الإغراء المادي كان هو الفيصل، وليس تنافسية الدوري، خصوصا مع جدل "التبييض الرياضي" لسجل السعودية، لكن في المقابل، هناك من يرى أن الأندية الأوروبية تنفق بدورها بسخاء لشراء لاعبين ليسوا على قدر عال من النجومية.