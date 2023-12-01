إنجازات وأحداث رياضية شغلت المنطقة العربية خلال 2023
لم يخل عام 2023 من إنجازات رياضية عربية وكذلك أحداث وأخبار مثيرة للجدل. حمى الانتقال للدوري السعودي تصدرت الأخبار، ونجاح المغرب في نيل شرف مونديال 2030 كانا من الأبرز، وكذلك استمرار أنس جابر في مغازلة الحلم.
موسم الهجرة إلى السعودية
خلق الدوري السعودي الحدث خلال موسم الانتقالات الصيفية، بعدما انقضت عدة فرق سعودية على نجوم كبار من أشهرهم كريم بنزيمة ونيمار وساديو ماني ورياض محرز وياسين بونو ونغولو كانتي وجوردان هندرسون وغيرهم. السعوديون قدموا مبالغ باهظة لجذب هؤلاء النجوم، لأجل الانضمام إلى رونالدو الذي انتقل بداية العام، والغرض تحويل الدوري إلى منافس للدوريات الأوروبية.
"تبييض رياضي"؟
لكن مع ذلك أخفقت الأندية السعودية في جلب عدد من الأسماء الرنانة، كليونيل ميسي وكيليان مبامي ومحمد صلاح، رغم الإغراءات المالية. كما أدت الانتقالات إلى انتقادات من أصوات أوروبية بحكم أن الإغراء المادي كان هو الفيصل، وليس تنافسية الدوري، خصوصا مع جدل "التبييض الرياضي" لسجل السعودية، لكن في المقابل، هناك من يرى أن الأندية الأوروبية تنفق بدورها بسخاء لشراء لاعبين ليسوا على قدر عال من النجومية.
المغرب ينال شرف المونديال
بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل، استطاع المغرب أخيراً نيل شرف تنظيم المونديال، وذلك بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030. المغرب حلّ مكان أوكرانيا التي انسحبت بسبب ظروف الحرب، بعدما أكد فيفا أنه من الصعب تنظيم نسخ المونديال القادمة في بلد وحيد. هذا الملف كان الوحيد الذي استوفى شروط الترشح، وهذه أول مرة سينظم فيها المونديال في ثلاث قارات، بحكم أن المباريات الاولى ستنظم في أمريكا الجنوبية.
"وزيرة السعادة" تتمسك بالحلم
لم تحقق أنس جابر أحد ألقاب البطولات الكبرى لكرة المضرب (غراند سلام) بعد خسارتها مجددا في نهائي ويمبلدون هذا العام، وخسارتها كذلك نهائي الولايات المتحدة، لكن مع ذلك بلغت أنس ما لم تبلغه قبلها أيّ لاعبة تنس عربية أو إفريقية. فازت هذا العام ببطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس، وكذلك بطولة شارلستون. وترفض "وزيرة السعادة" التونسية الاستسلام وأكدت أنها ستنافس مجددا على الألقاب الكبرى.
محمد صلاح يتزعم العرب في الكرة الذهبية
رغم أن المصري محمد صلاح جاء في المركز 11 في ترتيب الكرة الذهبية، إلّا أن المركز كان سيئا له بحكم أنه حضر في السنوات الأخيرة في المراكز العشر الأوائل، فيما حلّ الحارس المغربي ياسين بونو، في المركز 13 بعد موسم خرافي، وهو أفضل مركز على الإطلاق لللاعب مغربي. فيما غاب الجزائري رياض محرز عن القائمة، وهو من حل في الموسم الماضي في المركز 12.
متصدرة العالم في فئة من التايكواندو
سيدات الأردن كان لهم نصيب من كتابة التاريخ العالمي، وذلك على يد جوليانا الصادق، لاعبة رياضة التايكواندو، التي تصدرت التصنيف الدولي بداية هذا العام، في وزن 67 عاما، وحلت ثانية في التصنيف الأولمبي، وهو إنجاز غير مسبوق عربياً، بعد مسار من التتويج بعدة ميداليات. وزكت مسيرة الصادق إنجازات متعددة لرياضة التايكواندو في الأردن، منها ميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 لصالح أحمد أبو غوش.
الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا
عزز الأهلي صدارته في دوري أبطال إفريقيا وفاز باللقب 11 في تاريخه على حساب الوداد البيضاوي، ليثأر بذلك من آخر خسارتين للنهائي أمام الفريق المغربي نفسه. الأندية العربية تتألق على الدوام في البطولات الإفريقية وفازت بجلها في السنوات الأخيرة. الهلال السعودي وصل بدوره إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكنه انهزم في النهائي أمام أوراوا ريدز الياباني.
سيدات المغرب يحققن إنجازاً تاريخياً
في أول مشاركة لهن، وصلت سيدات المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، في إنجاز عربي غير مسبوق. ورغم بداية كارثية أمام ألمانيا بهزيمة 0-6، إلا ان لبؤات الأطلس فزن على كوريا الجنوبية ثم كولومبيا بـ1-0 في كل مباراة، قبل التعثر أمام فرنسا في الثمن 0-4. ويعد الإنجاز مهما بحكم أن كرة القدم النسائية المغربية لا تزال في مراحلها الأولى، وسط مشروع طموح بتطوّر أكبر.