 إنتر يجدد الفوز على ميلان ويصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.05.2023

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إنتر يجدد الفوز على ميلان ويصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان في إياب الدور نصف النهائي، في الديربي الأشهر عالميا.

مباراة بين ميلان وإنتر ميلان

جدد إنتر ميلان فوزه على غرييمه ميلان

تأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ميلان 1 / صفر اليوم الثلاثاء (16 أيار/مايو) في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة.

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وسجل المهاجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74)، ليضرب إنتر موعدًا في نهائي 10 حزيران/يونيو في إسطنبول مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب أو مانشستر سيتي اللذين يلتقيان الاربعاء في إنكلترا (1-1 ذهابًا).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان 2 / صفر، ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / صفر.

وترجع آخر مشاركة لإنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى عام 2010 حينما توج باللقب في موسم تاريخي حصد خلاله ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال. وحرم إنتر جاره من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والاول منذ 2007 عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول الانكليزي، علمًا أنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).

وتقام المباراة النهائية للبطولة في إسطنبول يوم 10 حزيران/ يونيو، حيث سيلتقي إنتر ميلان مع الفائز من مباراة الغد التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، علما بان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1

ع.أ.ج/ ف ي (د ب ا، أ ف ب)

إنتر ميلان يواجه غريمه ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا

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