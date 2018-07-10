إنتر ميلان ينسج خيوطه حول نجم ريال مدريد

ذكر موقع "ترانسفر ماركت ويب"، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي ربط قنوات الاتصال مع فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط "الميرنغي"، ماتيو كوفاسيتش في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "ترانسفر ماركت ويب"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إيطالية، أن إنتر ميلان يُريد استعادة الدولي الكرواتي، الذي تألق بشكل كبير برفقة النادي الإيطالي، قبل أن يحط الرحال بالعاصمة الإسبانية للعب بقميص "الأبيض الملكي".

وتابع نفس المصدر، أن إنتر ميلان مستعد لدفع 40 مليون يورو للحصول على خدمات كوفاسيتش (24 عاما) مجددا، إذ يعتزم النادي الإيطالي استغلال رغبة الدولي الكرواتي في مغادرة ريال مدريد بعد ثلاث سنوات قضاها مع العملاق الإسباني.

وكانت عدة تقارير صحفية سابقة قد أكدت تصميم ماتيو كوفاسيتش عن مغادرة ريال مدريد، إذ يطمح الموهوب الكرواتي إلى الانتقال إلى فريق يمنحه إمكانية لعب دقائق أكثر من أجل إبراز قدراته الكروية بشكل كبير فوق المستطيل الأخضر.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد حدد سعر 90 مليون يورو للتخلي عن خدمات ماتيو كوفاسيتش، الذي ترغب عدة أندية أوروبية كبيرة في التعاقد معه على غرار مانشستر سيتي ونابولي وفريق العاصمة الإيطالية روما.

الجدير ذكره أن ماتيو كوفاسيتش انتقل إلى ريال مدريد قادما من إنتر ميلان بعدما أصر مدرب "الميرنغي" السابق رافائيل بينيتيز على ضم الدولي الكرواتي، الذي تبلغ قيمته المالية في سوق الانتقالات حاليا حوالي 30 مليون يورو.