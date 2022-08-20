 إنتاج مستدام للحوم بمساعدة الهندسة الوراثية | العولمة 3000 | DW | 27.08.2022

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العولمة 3000

إنتاج مستدام للحوم بمساعدة الهندسة الوراثية

هل يمكننا استخدام الهندسة الوراثية لجعل إنتاج اللحوم أكثر استدامة بدلًا من استخدامنا لها لزيادة سرعة نمو الحيوانات، وزيادة إنتاج الأبقار للحليب؟

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Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Iran Teppichhändler Beschreibung: Die Menschen im Iran leiden unter den Folgen der Sanktionen gegen das Land. Die Armut wächst. Immer wieder kommt es deswegen zu Demonstrationen. Auch bei den Teppichhändlern in Kashan läuft derzeit wenig, denn im Iran hat kaum jemand Geld für Teppiche und exportieren dürfen sie ihre Waren nicht.

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