إنتاج مستدام للحوم بمساعدة الهندسة الوراثية

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هل يمكننا استخدام الهندسة الوراثية لجعل إنتاج اللحوم أكثر استدامة بدلًا من استخدامنا لها لزيادة سرعة نمو الحيوانات، وزيادة إنتاج الأبقار للحليب؟
هل تعلم أن اللمس قد يتسبب في تمزق جلد بعض البشر؟ فهناك أطفال يولدون بجلد شديد الرقة لا يتحمل الخدش أو حتى مجرد اللمس. وتوصل علماء أخيرا لعلاج تجريبي للمرض النادر، فهل يتمكنون من إنقاذ الأطفال المصابين؟
شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.
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