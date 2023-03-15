صنع في ألمانيا

إنتاج لحم البقر بطريقة صديقة للبيئة؟

هل يمكن إنتاج اللحم البقري بطريقة صديقة للبيئة؟ فالبقر لا ينتج البرغر أو الستيك فقط، بل قبلهما الميثان أيضا، والذي يضر بشكل كبير بالبيئة. فهل هناك سبل أخرى لتحسين عمليات إنتاج اللحوم والحد من الآثار الضارة بالمناخ؟