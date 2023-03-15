إنتاج لحم البقر بطريقة صديقة للبيئة؟

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هل يمكن إنتاج اللحم البقري بطريقة صديقة للبيئة؟ فالبقر لا ينتج البرغر أو الستيك فقط، بل قبلهما الميثان أيضا، والذي يضر بشكل كبير بالبيئة. فهل هناك سبل أخرى لتحسين عمليات إنتاج اللحوم والحد من الآثار الضارة بالمناخ؟
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
حقق المغرب نتائج مبهرة بمونديال قطر، لكنه يحقق أيضا نتائج كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة. فلديه أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة بالعالم وواحدة من أكبر مزارع الرياح. DW تلقي نظرة على كيفية وصوله لهذه المكانة المتقدمة.
اتفق المجتمعون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى على ضرورة العمل المشترك للإسراع من جهود مكافحة تغير المناخ وتسريع عملية الانتقال نحو الحياد المناخي بطريقة نظيفة وعادلة، مع ضمان أمن الطاقة.
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
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