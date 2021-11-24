 إنتاج فولاذ صديق للبيئة | صنع في ألمانيا | DW | 01.12.2021

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صنع في ألمانيا

إنتاج فولاذ صديق للبيئة

يتسبب إنتاج الصلب في حوالي خمسة بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. باستخدام أفران صهر حديثة، يمكن إنتاج الفولاذ بطريقة صديقة للبيئة. مجلة صنع في ألمانيا زارت أحد أكبر الأفران في العالم بمصنع للصلب في مدينة فيتن الألمانية.

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