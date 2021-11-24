إنتاج فولاذ صديق للبيئة

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يتسبب إنتاج الصلب في حوالي خمسة بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. باستخدام أفران صهر حديثة، يمكن إنتاج الفولاذ بطريقة صديقة للبيئة. مجلة صنع في ألمانيا زارت أحد أكبر الأفران في العالم بمصنع للصلب في مدينة فيتن الألمانية.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
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