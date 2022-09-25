إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي

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الإمارات تشغل أول محطة في الشروق الأوسط لإنتاج الهيدورجين الأخضر بواسطة الطاقة الشمسية.
من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.
هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟
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