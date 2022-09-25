إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي

طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـ"الهيدروجين الأخضر"

من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.