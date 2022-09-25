 إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي | DW الأخبار | DW | 28.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي

الإمارات تشغل أول محطة في الشروق الأوسط لإنتاج الهيدورجين الأخضر بواسطة الطاقة الشمسية.

المزيد من المركز الإعلامي

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر 25.09.2022

سعاة البريد في المغرب، يوزعون الرسائل بسيارات كهربائية صديقة للبيئة صنعت في المغرب.

المغرب... البريد يوزع بسيارات كهربائية إيكولوجية محلية الصنع 10.11.2022

هناك مشكلة كبيرة تواجهها ألمانيا وهي ان العديد من العمال المهرة يتقدمون في السن دون وجود بدائل من الشباب

نقص العمالة يؤثر سلبا على الطاقة المتجددة في ألمانيا 11.10.2022

إمرأة يابانية تعتمد كلياً على نظام الطاقة الشمسية الموجود على شرفتها

إمرأة يابانية تعتمد كلياً على نظام الطاقة الشمسية الموجود على شرفتها 20.09.2022

المزيد DW الأخبار

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توفر مشاهدة مباريات المونديال مجاناً في الأراضي الفلسطينية

اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين 28.11.2022

القوات الروسية تقصف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا بالضواريخ، حسب السلطات المحلية.

تأزم الوضع الإنساني في خيرسون 28.11.2022

الشرطة الصينية تنتشر في شوارع شنغهاي لمنع المتظاهرين من التجمع للاحتجاج ضد الحكومة الصينية.

احتجاجات في الصين 28.11.2022

في مدينة كوبيانسك المدمرة، تهيمن الآن حالة انعدام ثقة بسبب بعض من تعاون مع الغزاة الروس.

حالة عدم الثقة تهيمن في مدينة كوبيانسك المدمرة، بشأن من تعاون مع الروس. 27.11.2022

اقرأ أيضا

Solarpark Benban, Photovoltaik-Freiflaechenanlage in der aegytischen Wueste bei Aswan, 07.02.2020. Hier wird mit 7,2 Millionen Parnelen Strom erzeugt. || Modellfreigabe vorhanden

طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـ"الهيدروجين الأخضر" 20.10.2022

من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.

12. November 2022 Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen Sind unsere Städte künftig nicht nur klimaneutral, sondern holen CO2 sogar aktiv aus der Luft? Energie direkt erzeugen und Gemüse vom Dach - das können nur die Städte der Zukunft.

مدن المستقبل - آفاق جديدة وحماية مستدامة للمناخ 03.11.2022

هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.

Sendung: Dokumentation Europa – Energie für alle Sendedatum: 17. November 2022 Beschreibung: Energie ist Leben - das spüren die Europäer derzeit hautnah. Zu lange schon lebt Europa von Kohle, Öl und Gas - aus der ganzen Welt importiert, Druckmittel geopolitischer Interessen und Treiber des Klimawandels.

أوروبا في طور التغيير - الطاقة للجميع 01.11.2022

الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.

02.11.2022+++ Steam rises from the coal-fired power plant near wind turbines Niederaussem, Germany, as the sun rises on Wednesday, Nov. 2, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

أين يقف عالمنا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟ 12.11.2022

تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟