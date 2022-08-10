 إنتاج الماس من ثاني أكسيد الكربون - هل هذا ممكن؟ | صنع في ألمانيا | DW | 17.08.2022

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صنع في ألمانيا

إنتاج الماس من ثاني أكسيد الكربون - هل هذا ممكن؟

مناجم استخراج الماس مضرة بالبيئة، وتسبب ثقوبًا كبيرة في الأرض. ولكن هناك طريقة أخرى - قد لا تخطر على بالنا - لإنتاج هذه المادة الثمينة دون أن تسبب ضررا بالبيئة بل وتساعد في تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون.

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