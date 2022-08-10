إنتاج الماس من ثاني أكسيد الكربون - هل هذا ممكن؟

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مناجم استخراج الماس مضرة بالبيئة، وتسبب ثقوبًا كبيرة في الأرض. ولكن هناك طريقة أخرى - قد لا تخطر على بالنا - لإنتاج هذه المادة الثمينة دون أن تسبب ضررا بالبيئة بل وتساعد في تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون.
أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
رحبت برلين بإقرار خطة المناخ الجديدة في الولايات المتحدة، وهي خطة أعلن عنها جو بايدن وتمت المصادقة عليها في الكونغرس رغم معارضة الجمهوريين.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
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