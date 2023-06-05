 إمكانيات وحدات ربط الدماغ بالحاسوب في المستقبل؟ | كليك | DW | 05.06.2023

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كليك

إمكانيات وحدات ربط الدماغ بالحاسوب في المستقبل؟

حتى الآن ، تم اختبار وحدة ربط الدماغ بالحاسوب بشكل أساسي على أشخاص ذوي إعاقة. لكن العقول التقنية الطموحة تحلم بأجهزة تحكّم تزرع في الدماغ ويمكن تطبيقها مجالات مختلفة.

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