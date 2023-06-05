إمكانيات وحدات ربط الدماغ بالحاسوب في المستقبل؟

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حتى الآن ، تم اختبار وحدة ربط الدماغ بالحاسوب بشكل أساسي على أشخاص ذوي إعاقة. لكن العقول التقنية الطموحة تحلم بأجهزة تحكّم تزرع في الدماغ ويمكن تطبيقها مجالات مختلفة.
لم يعد الأمر خيالاً علمياً تظهره الأفلام فقط، بل أصبحت إمكانية فك شيفرات الإشارات العصبية للدماغ حقيقة بعد أن طور باحثون بجامعة أمريكية نظام ذكاء اصطناعي تمكن بالفعل من القيام بهذه المهمة وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة.
أعلن إيلون ماسك إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة تويتر، لينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، لكنه لم يذكر اسم المرشحة للمنصب.
على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
تقول الأساطير إن الملك الفرعوني توت عنخ آمون قد أصابت لعنته علماء المصريات بسبب تعكير صفو مقبرته وعاقبهم بالموت. وتقول الأساطير إن "لعنة الفراعنة" تتضمن بعض الكلمات البذيئة. معرض في برلين يسلط الضوء على هذا الأمر.
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