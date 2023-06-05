إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي

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الدماغ البشري هو قدوة للذكاء الاصطناعي. ومن أجل نسخه، طورت شركة أسترالية ناشئة خلايا دماغ بشرية على أقطاب كهربائية. وهذا النوع من الشرائح به حياة بطريقة ما.
لم يعد الأمر خيالاً علمياً تظهره الأفلام فقط، بل أصبحت إمكانية فك شيفرات الإشارات العصبية للدماغ حقيقة بعد أن طور باحثون بجامعة أمريكية نظام ذكاء اصطناعي تمكن بالفعل من القيام بهذه المهمة وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة.
تعتزم شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت طرح أداة "فون لينك" الجديدة لربط هواتف آيفون بالكومبيوترات التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11. كما تتيح استخدام الاتصال اللاسلكي.
أعلن إيلون ماسك إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة تويتر، لينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، لكنه لم يذكر اسم المرشحة للمنصب.
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
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