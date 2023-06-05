 إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 05.06.2023

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كليك

إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي

الدماغ البشري هو قدوة للذكاء الاصطناعي. ومن أجل نسخه، طورت شركة أسترالية ناشئة خلايا دماغ بشرية على أقطاب كهربائية. وهذا النوع من الشرائح به حياة بطريقة ما.

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