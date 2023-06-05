إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي

كيف يقود الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنولوجيا في العالم؟

يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.